Eine "kraftvolle Verstärkung für die bayerische Polizei" nannte Innenminister Joachim Herrmann die 1755 neuen Polistinnen und Polizisten, die am Samstag den Amtseid in der Nürnberger Frankenhalle ablegten.

Besonders farbenfroh ging es in Kleinreuth zu: In traditioneller Tracht marschierten die Burschen und Madl'n des Kärwavereins durch den Ort. Begleitet von zünftiger Blasmusik und frischem Bier war die Kärwa am Samstag trotz der Wolkendecke ein voller Erfolg.