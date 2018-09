Am Freitagabend gab es auf dem Nürnberger Herbstvolksfest eine ganze Reihe muskelbepackter Männer neben zierlichen Frauen zu sehen. Bei der Wahl zu Miss & Mister Nürnberg zeigten sich die Teilnehmer erst in Abendgarderobe und im Anschluss von ihrer freizügigen Seite. Am Ende machten eine Schwandorferin und ein Münchner das Rennen. © Berny Meyer