Hauptbahnhof: Aggressiver Dieb fordert Bundespolizei

Der Ladendieb stand unter erheblichem Alkoholeinfluss - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagmorgen hat ein 18-jähriger Dieb die Bundespolizei in Nürnberg über Stunden beschäftigt. Bei der Kontrolle im Hauptbahnhof griff er die Beamten an. In der Dienststelle ging die Randale dann weiter.

Mitarbeiter eines Geschäfts im Nürnberger Hauptbahnhof informierten die Bundespolizei gegen drei Uhr darüber, dass ein Mann mehrere Flaschen Bier entwendet haben soll. Mit der Hilfe von Videoaufzeichnungen konnten die Bundespolizisten nur kurze Zeit später einen Tatverdächtigen im Gebäude finden und kontrollieren. Während der Kontrolle versuchte der 18-Jährige plötzlich, einem Beamten einen Fausthieb zu versetzen. Bei seiner anschließenden Festnahme versuchte er mehrfach, nach den Beamten zu schlagen, zu treten und zu spucken.

Mit Mühe konnten ihn die Polizisten zur Dienststelle bringen. In der Wache bedrohte und beleidigte er die Einsatzkräfte. Ein Beamter wurde durch die Schläge leicht verletzt. Zudem schlug der Festgenommene mit den angelegten Handschellen mehrmals gegen eine Sicherheitsscheibe, sodass diese erheblich beschädigt wurde. Ein Atemalkoholtest beim 18-Jährigen ergab einen Wert von 2,4 Promille. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.