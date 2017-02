Hauptbahnhof: Kommt der neue Fußgängertunnel 2018?

NÜRNBERG - Er wäre ein wichtiger Zubringer zur Nürnberger Südstadt - und bleibt eine schwere Geburt. Schon seit 2012 ist der Durchstich des Osttunnels im Hauptbahnhof beschlossene Sache. 2018 soll er kommen. Rein theoretisch.

Davon träumt man in der Südstadt: Der Osttunnel des Hauptbahnhofs (gestrichelte Linie) soll zum Nelson-Mandela-Platz durchgestochen werden. Doch so recht kommt das Projekt nicht voran. © Foto: Oliver Acker, www.digitale-luftbilder.de



"Das wollen hier alle." Gerhard Groh vom Bürgerverein Süd sagt das wie aus der Pistole geschossen. Kürzere Fußwege, ein schnellerer Zugang zu den Gleisen — auf den Fußgängertunnel, so Groh, setze man große Hoffnungen. Analog zum Südausgang von der Westhalle her soll der zweite Durchstich den Gleiszugang im Osten endlich mit dem Areal hinterm Bahnhof verbinden.

Zuletzt, so heißt es beim zuständigen Servicebetrieb Sör, habe man mit der Bahn im Oktober 2016 über den Nelson-Mandela-Platz und die Radwegeverbindungen Richtung Allersberger Straße verhandelt. Das Unternehmen habe sich im letzten Jahr neu aufgestellt, um die Tunnel-Planung voranzutreiben, erklärt André Winkel von Sör. Die Stadt werde sich zu 25 Prozent an den Kosten beteiligen. Doch erst wenn alle Pläne und Kosten auf dem Tisch lägen, könne die Finanzierung endgültig vereinbart werden. Winkel: "Die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht."

Bislang war die Aufteilung der Kosten völlig offen. Weder Bahn noch Kommune wollten in die Tasche greifen. Das hat sich offenbar geändert, auch wenn es noch keinen kommunalen Haushaltsposten Osttunnel gibt.

Wesentlich wortkarger reagiert man bei der Bahn auf Anfragen zum Thema. Nur wenige Sätze lässt sich die Münchner Pressestelle auf Anfrage entlocken: Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den Durchstich sei aktuell in Arbeit, noch in diesem Monat soll sie abgeschlossen sein. Im Anschluss daran müsse die Finanzierung geklärt werden. Zitat: "Hier stehen wir mit Vertretern der Stadt Nürnberg in Kontakt."

Wie zäh der Weg zum langersehnten Durchstich war, zeigt ein Rückblick: Seit 1998 wird er diskutiert, und schon 2009 gab der damalige Baureferent Wolfgang Baumann dem Projekt oberste Priorität: "Gerade der Ostdurchstich ist eine solch wichtige Rahmenbedingung für den Nelson-Mandela-Platz, dass wir jede Chance nutzen müssen, ihn nach jahrzehntelanger Diskussion zu realisieren. Diese Chance ist nun greifbar."

Die Vorarbeiten für den neuen Platz im Süden des Hauptbahnhofs werden demnächst angegangen. Ob parallel zum großen Umbau 2018 auch der Osttunnel aufgebohrt wird? Sör-Mann André Winkel dazu: "Alles ist möglich."

Claudine Stauber