Hauptbahnhof: Ladendiebstähle halten Polizei auf Trab

Polizei stellt 15-Jährige - zwei Frauen stehlen teures Parfüm - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gleich mehrfach hatte es die Polizei am Mittwoch mit Ladendiebstählen im Nürnberger Hauptbahnhof zu tun. Die Diebinnen hatten es vor allem auf Drogerieartikel abgesehen.

Nach einem Ladendiebstahl im Nürnberger Hauptbahnhof nahm die Bundespolizei am Mittwoch eine 15-jährige Ausreißerin vorübergehend in Gewahrsam.

Mitarbeiter einer Drogerie im Nürnberger Hauptbahnhof informierten die Bundespolizei gegen 15 Uhr, dass zwei Mädchen mehrere Artikel gestohlen haben sollen. Nach Angaben des Ladendetektivs habe er die beiden dabei beobachtet, als sie die Waren aus den Regalen genommen und anschließend ohne zu bezahlen aus dem Geschäft gegangen seien.

Auf Vorhalt gaben die beiden Mädchen den Diebstahl zu. Bei der Überprüfung der beiden 15-Jährigen wurde zudem bekannt, dass eine von ihnen am Vortag von zuhause ausgebüxt war. Die Beamten übergaben die Ansbacherin ihrer Mutter.

Parfüm im Wert von 240 Euro gestohlen

Nur wenig später ereignete sich ein ähnlicher Fall: Die Bundespolizei nahm am Mittwochabend zwei Frauen im Nürnberger Hauptbahnhof fest. Sie stehen im Verdacht, mehrere Parfümflakons gestohlen zu haben.

Nach Angaben des Ladendetektivs hatte er die beiden gegen 17.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie zwei hochwertige Parfümflakons an sich nahmen und anschließend das Geschäft verließen, ohne die Waren zu bezahlen. Der Detektiv hielt die Frauen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen stellten die Beamten Artikel im Wert von etwa 240 Euro sicher. In den Tragetaschen der 26 und 32 Jahre alten Frauen fanden sie außerdem neue Kleidungsstücke im Wert von circa 400 Euro. Diese stammen vermutlich von Diebstählen aus Geschäften in der Nürnberger Innenstadt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Bundespolizei hat gegen die beiden Frauen Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

