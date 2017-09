Hauptbahnhof: Schlägerei nach sexueller Belästigung

NÜRNBERG - In der Nacht auf Mittwoch belästigte eine Gruppe von jungen Männern ein 13-jähriges Mädchen am Nürnberger Hauptbahnhof sexuell. Daraufhin kam es zu einer Schlägerei mit mehreren Personen, die schlichtend eingreifen wollten.

Auf dem Vorplatz des Nürnberger Hauptbahnhofes kam es in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung: Eine Gruppe von Jugendlichen sprach nach Zeugenaussagen eine 13-Jährige an, wobei einer von ihnen das Mädchen begrapscht haben soll. Daraufhin wollten mehrere umstehende Personen die Situation schlichten und griffen nach Angaben der Polizei in das Geschehen ein. Die Situation eskalierte jedoch und es kam zu einer Schlägerei, die bis in die Osthalle des Bahnhofs fortgesetzt wurde.

Die Polizei konnte mehrere Personen beider Gruppen noch vor Ort und bei einer Fahndung festnehmen. Insgesamt sollen über zwölf Personen beteiligt gewesen sein, manche erlitten bei der Schlägerei leichte Verletzungen. Nachdem die Beamten die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und mehrerer Körperverletzungsdelikte eingeleitet hatten, wurden alle Beteiligten wieder entlassen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben:

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der PI Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

