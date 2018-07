Hauptmarkt: Mann begrapscht Frau auf Bardentreffen

Mann flüchtete nach der Tat - Suche nach dem Unbekannten bisher erfolglos - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Fall von sexueller Belästigung hat am Sonntag die Polizei in Nürnberg beschäftigt: Eine Frau wurde inmitten der Menge beim Bardentreffen von einem Unbekannten begrapscht. Nun sucht die Polizei nach dem Mann mit der auffälligen Brille.

Der Vorfall hatte sich am Sonntag gegen 18.15 Uhr ereignet. Die Frau stand in der Menge und hörte der Musik zu, als sie der Unbekannte plötzlich von hinten unsittlich berührte. Als sie sich umdrehte, erkannte sie einen Mann, der sich ihr in schamverletzender Weise zeigte und sie auch entsprechend begrapschte. Erst nachdem sie den Täter deutlich angesprochen hatte, hörte er auf und flüchtete. Obwohl das Opfer sofort nach dem Vorfall die Polizei verständigt hatte, blieb die Suche nach ihm erfolglos.

Der Mann ist zwischen etwa 60 und 65 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Figur und einen weißen, lockigen Haarkranz. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem hellen, fast weißen Hemd. Auffällig war seine Brille mit roten Bügeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, oder mögliche weitere Geschädigte, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Er ist unter der Telefonnummer 091121123333 zu erreichen.

Martin Held E-Mail