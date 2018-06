Hauptmarkt wird am Wochenende zur Beachvolleyball-Arena

Auf drei Tribünen ist ab Freitag Platz für bis zu 1000 Zuschauer - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Der Sand ist schon da. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Hauptmarkt bald wieder den Beachvolleyballern gehört. Von Freitag bis Sonntag darf gebaggert und gepritscht werden. Für Strandgefühle sorgt auch das Wetter: Bis zu 29 Grad sind angekündigt.

Pritschen, baggern, jubeln: Auf dem Nürnberger Hauptmarkt findet am Wochenende wieder das große Beachvolleyball-Turnier statt. © Foto: Stefan Hippel



Sandra Leinberger strahlt. "Wir geben wirklich alles. Das Wetter wird bombastisch." Die Mitarbeiterin der Veranstaltungsagentur werk :b events hat die Aufbauarbeiten im Blick. Drei Tribünen rund um den Centre Court, das Hauptspielfeld, werden Platz für bis zu 1000 Zuschauer bieten. Der Eintritt ist frei. Im Gegensatz zu 2017 wird sich das Turnier diesmal auf den Hauptmarkt konzentrieren. Der Hans-Sachs-Platz ist als Spielfläche außen vor.

Der Sand, auf dem die Frauen und Männer für sportliche Höchstleistungen sorgen, stammt aus Pleinfeld. "Am Montag und Dienstag wird er wieder abgeholt", sagt Sandra Leinberger. "Er ist dann schon wieder für ein Strandfest verplant."

Das Sportereignis beginnt am Freitag um zehn Uhr mit den Qualifikationsspielen der Männer und Frauen. Diese dauern bis 17 Uhr, dann beginnen auf dem Hauptfeld die ersten Gruppenspiele. Am Samstag geht es schon um neun Uhr morgens weiter, am Sonntag um zehn Uhr. Um 14 Uhr beginnen die Finalspiele.

Die Frauenkirche hält am Wochenende wie gewohnt ihre Gottesdienste ab. In der restlichen Zeit wird sie geschlossen bleiben, wie Pastoralreferentin Marion Endres sagt. Es gehe darum, das Gotteshaus vor dem Sand zu schützen. "Außerdem werden Menschen, die Ruhe und Einkehr suchen, in dieser Zeit eher nicht kommen."

Beim Beachvolleyball-Cup 2015 hatte es Ärger gegeben, weil die Kirche mit Werbung und Baumaterial zugestellt worden war. 2017 verlief das Turnier ohne größere Probleme.

Gabi Eisenack