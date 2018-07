Hausbesetzung in Nürnberg: Polizei ermittelt nach Demo

NÜRNBERG - Bei einem Protestzug haben Demonstrierende am Samstag in der Innenstadt zu Hausbesetzungen aufgerufen. Eine der Rednerinnen sagte, dass man mit drei Gebäuden bereits den Anfang gemacht habe. Kurze Zeit später stand die Polizei vor der Tür.

Zu Demo aufgerufen hatte ein Bündnis, zu dem unter anderem der Nürnberger Ableger der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) und die Linke Liste gehören. Die Teilnehmer waren am Samstagnachmittag unter dem Motto "Einkommen rauf - Mieten runter" durch die Nürnberger Innenstadt gezogen. Dort und bei der Abschlusskundgebung am Jamnitzer Park rief eine Rednerin laut Polizei dazu auf, Häuser zu besetzen - zur Beschaffung von mehr Wohnraum. Drei Gebäude in Nürnberg seien bereits besetzt.

Daraufhin machten sich Polizeistreifen zu den genannten Objekten in der Fürther Straße, der Galgenhofstraße und der Max-Planck-Straße auf. Dort fanden sie zwar keine Personen - allerdings waren an den leerstehenden Häusern Transparente mit entsprechenden Aufschriften angebracht. Laut DKP waren die Häuser aber nur "scheinbesetzt".

In Absprache mit den Hauseigentümern wurden die Plakate entfernt. Gegen die Rednerin, die zu den Besetzungen aufgerufen hatte, wurden laut Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wegen der an den Häusern angebrachten Transparenten ermittelt die Kripo wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Der DKP war nach eigener Aussage bis zum Ende der Demo nichts Näheres über die Hausbesetzungen bekannt.

