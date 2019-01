Häusliche Gewalt: Menschenrechtspreisträger Morris angezeigt

vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein schlimmer Verdacht: Der kolumbianische TV-Journalist Hollman Morris, Träger des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises 2011, ist Berichten zufolge von seiner Frau wegen häuslicher Gewalt angezeigt worden. Martina Mittenhuber, Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt, zeigte sich von dieser Nachricht "überrascht und entsetzt".

2011 wurde der kolumbianische Journalist Hollman Morris mit dem Nürnberger Menschenrechtspreises geehrt - nun soll er gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden sein. © Stefan Hippel



So meldet die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA), seine Frau Patricia Casas habe ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Zudem habe Casas ihren Mann bezichtigt, an Drogen- und Alkoholproblemen zu leiden. Der 50-Jährige habe sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Laut KNA gilt er als einer der einflussreichsten Politiker der kolumbianischen Linken, er strebt das Bürgermeisteramt in der Hauptstadt Bogota an.

Morris hat für sein Engagement für die Wahrung der Menschenrechte in Kolumbien im Jahr 2011 den Nürnberger Menschenrechtspreis erhalten. Die Jury würdigte damals seinen Mut, über die herrschende Gewalt und die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen zu berichten. Laut Martina Mittenhuber habe die Stadt Nürnberg derzeit losen Kontakt zu Morris: "Ich habe ihn als äußerst integren und engagierten Menschen kennen gelernt."

Familie immer wieder bedroht

Morris habe als Journalist eine "großartige, investigative Arbeit geleistet" — deshalb habe sich die Jury auch für ihn als Preisträger entschieden. So heißt es in der Begründung: "Für seine Beharrlichkeit bei der Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen zahlt er einen hohen Preis. In den letzten zehn Jahren sind nicht nur Morris, sondern auch seine Familie immer wieder bedroht worden und waren mehrmals gezwungen, Kolumbien zu verlassen."

Martina Mittenhuber betont, dass zunächst die Unschuldsvermutung gelte: "Wir warten ab, was die Ermittlungsbehörden vor Ort herausfinden." Sie habe allerdings bereits Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) informiert, der Mitglied der Jury ist. Erhärte sich der Verdacht gegen Morris, dann werde man die gesamte Jury informieren.

sme