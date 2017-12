Blumenkohl, Brokkoli, Möhren und Co. - all das ist drin in den Gemüsebratlingen, die man sich am Stand von Annette Forster Stahlmann schmecken lassen kann. Die Nachfrage nach fleischlosen Leckereien steigt eben - und darauf stellt man sich auch auf dem Christkindlesmarkt ein. © Michael Matejka