Heftiger Unfall: Autos kollidieren auf Nürnberger Kreuzung

Dach eines Wagens musste entfernt werden - Ursache noch unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zu einer heftigen Frontalkollision zwischen zwei Autos kam es am Sonntag auf der Kreuzung zwischen Bayernstraße und Münchener Straße. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Bilderstrecke zum Thema Heftiger Unfall auf belebter Nürnberger Kreuzung Am späten Sonntagvormittag hat ein Verkehrsunfall in Nürnberg Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen auf der Kreuzung zwischen Bayernstraße und Münchener Straße ein Taxi und ein BMW frontal zusammen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.



Am späten Sonntagvormittag kam es in Nürnberg auf der Kreuzung zwischen Bayernstraße und Münchener Straße zu einem Verkehrsunfall - zwei Autos kollidierten. Warum die beiden Wagen zusammenstießen, ist bisher noch nicht bekannt. Das Dach eines der Fahrzeuge musste abgetrennt werden. Der andere Unfallwagen prallte nach dem Zusammenstoß noch in eine Laterne.

Ob und wie viele Verletzte es gibt, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Aufgrund der hohen Anzahl an Rettungskräften kam es auf der Strecke zu Verkehrsbehinderungen.

