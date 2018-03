"Heil Hitler" gegrölt: Mann in Eibach festgenommen

Mann fiel mit rechten Parolen auf - Anzeige eingeleitet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er stand in seinem Vorgarten und grölte lauthals rechte Parolen - über 20 Minuten lang. Anschließend wurde der 58-Jährige Eibacher von der Polizei festgenommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Er stand in seinem Eibacher Vorgarten und grölte 20 Minuten lang rechte Parolen. Am Donnerstagabend fiel der 58-Jährige in der Heidestraße mehreren Zeugen auf, die schließlich gegen 20 Uhr die Polizei informierten. Lauthals hatte der Nürnberger "Heil Hitler" und "Gaskammern auf, Gaskammern zu" gerufen.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den Mann fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen.

