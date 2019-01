Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einer Kollision mit einem Auto auf der Bayreuther Straße verletzt worden. Die Fahrerin eines Kleinwagens übersah den Biker bei einem Wendemanöver. Der Mann kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Die Eibanesen haben ein neues (altes) Prinzenpaar! Am Samstag wurden Angelika I. und Daniel I. feierlich ins Amt geführt. Anlass genug, das gebührend zu feiern. Hier sind die Bilder der Partysause!

Im Z-Bau ging es am Samstagabend rasant her. Auf einem Parcours radelten Männer auf Kinderrädern - und das auch noch in nicht minder kindlichen Kostümen. Lustig anzusehen, wie die Bilder beweisen!