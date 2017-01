Heim für alte Katzen: "Das ist eine Lebensaufgabe"

NÜRNBERG - Ein Altersheim für Katzen? Das gibt es! Ein Nürnberger hat vor drei Jahren die "Seniorenresidenz Katzenglück" in Obertrubach im Landkreis Forchheim eröffnet.

Treffpunkt Streichelsofa: Hier sitzt Werner Volkart in der Seniorenresidenz nie lang alleine. Auf dem Bild leisten ihm gerade der rote Kater Max, die dreifarbige Tussy (beide 15) und der 16-jährige Siamkater Fritz Gesellschaft. © Foto: Eduard Weigert



Oliver gähnt herzhaft und rollt sich zufrieden auf dem blau-weiß gestreifen Kissen neben dem Fernseher zusammen. Der schwarze Kater ist zwölf Jahre alt und hat fast sein ganzes Leben in Nürnberg verbracht. "Er ist ein typischer Fall", sagt Werner Volkart, der die "Seniorenresidenz Katzenglück" in Obertrubach leitet und hier auch wohnt.

Olivers Frauchen hat vor zwei Jahren ein neues Hüftgelenk bekommen. Da die alte Dame nach der Operation nicht mehr in der Lage war, ihr Haustier zu versorgen, gab sie es schweren Herzens in der Seniorenresidenz ab. Natürlich nicht, ohne sich vorher in dem zweigeschossigen Fachwerkhaus genau umzuschauen.

Hier gibt es im ersten Stock zwei große Zimmer für in die Jahre gekommene Samtpfoten und einen riesigen Wintergarten - alles großzügig und katzengerecht gestaltet mit allerlei Spiel- und Klettermöglichkeiten, zahlreichen Versteck- und Rückzugsorten sowie vielen Schlafplätzen. "Die Tiere sollen sich wohlfühlen", betont Volkart, der im Erdgeschoss wohnt. "Wir versuchen auch, ihre alten Gewohnheiten beizubehalten."

Fast alle Samtpfoten sind hier gelandet, weil ihre Besitzer verstorben sind oder ins Pflegeheim mussten. "Tiere bleiben immer Kinder, letztendlich muss man für sie frühzeitig Vorsorgemaßnahmen treffen", sagt Volkart. Im besten Fall kümmern sich die Verwandten um das Tier. Oftmals sei das aber nicht möglich, weiß der 58-Jährige. Um den Katzen im hohen Alter das Tierheim zu ersparen, wo sie kaum Chancen auf eine Vermittlung haben, wenden sich die Besitzer an die Seniorenresidenz. Hier kann der Vierbeiner dann im Fall der Fälle seinen Lebensabend verbringen. Natürlich sollte man das im Vorfeld mit der Familie abklären oder testamentarisch festlegen, so Volkart.

Damit die tierische Einrichtung bestehen kann, ist sie neben Spenden auf einen einmaligen Betrag oder monatliche Zahlungen für das Tier angewiesen. Das werde individuell mit den Besitzern geklärt, fährt Volkart fort. Die größten Ausgaben seien dabei die Tierarztkosten. Natürlich könne jeder eine Patenschaft für eine Seniorenkatze übernehmen, denn auch Samtpfoten aus dem Tierschutz finden hier ein Zuhause.

"Momentan sind hier nur neun Katzen", sagt der Nürnberger, "denn in einem Altenheim gehen halt immer wieder welche." Seit dem dreijährigen Bestehen sind sieben Samtpfoten gestorben. Mausi ist mit ihren acht Jahren die Jüngste — und die absolute Ausnahme; ihre Mitbewohner sind zwischen zwölf und 17 Jahre alt. Dabei stammen nicht alle Vierbeiner aus der Region, zwei Katzen sind aus dem Ruhrgebiet und Bielefeld angereist, da es viel zu wenige solcher Einrichtungen gibt. Vier Plätze sind aktuell reserviert - darunter zwei Anwärter aus Nürnberg. Einzige Bedingung: Die Wohnungskatzen - es gibt keine Möglichkeit zum Freigang - dürfen keine ansteckende Krankheit haben und müssen kastriert sein.

Immer schon ein Herz für die Tiere

Doch wie wird man Chef einer Katzen-Seniorenresidenz? Der Nürnberger hatte immer schon ein Herz für Katzen. Durch Zufall kam er 2005 mit Monika Pracht, die den Gnadenhof Fränkische Schweiz in Pegnitz betreibt, in Kontakt. "Dadurch wandelte sich mein Blick vom Tierfreund zur Notwendigkeit des Tierschutzes", erzählt Volkart. Und so ist er seit über zehn Jahren auf dem Gnadenhof der Mann für alle Fälle und Felle.

Dort bekam er auch mit, dass es bei vielen Anfragen um die Aufnahme älterer Katzen ging. So sei man auf das Thema gekommen. Als der Gnadenhof von einer kleineren Erbschaft profitierte, die an ein Katzenprojekt gebunden war, konnte die Seniorenresidenz realisiert werden. Über ein Jahr lang dauerte die Suche nach einem passenden Gebäude, die schließlich in Obertrubach endete — rund 20 Kilometer vom Gnadenhof entfernt.

Werner Volkarts Leben hat sich seitdem komplett geändert, er ist quasi 24 Stunden für Tiere im Einsatz. Für private Dinge bleibt kaum Zeit. "Das ist kein Job, das ist eine Lebensaufgabe", sagt der Gnadenhof-Mitarbeiter, "da wächst man rein." Und so kommt der gebürtige Nürnberger, der in der Altstadt, genauer gesagt in der Füll, aufgewachsen ist, nur noch selten in seine Heimatstadt. Auch sei er früher gerne mit dem Motorrad durch die Fränkische gefahren. "Das Motorrad ist noch da, es staubt vor sich hin", sagt Volkart augenzwinkernd. Letztendlich fehle ihm dafür die Zeit, "aber das ist auch nicht wichtig".

Ein Leben für den Tierschutz

Die Katzen seien für ihn wie eine Familie. "Die Gruppe muss passen", weiß der 58-Jährige. Dank der großzügigen Räumlichkeiten, die noch weiter ausbaufähig wären, haben sich bisher alle Samtpfoten nach einer gewissen Eingewöhnungszeit hier eingelebt — auch Kater Oliver aus Nürnberg. Sein Frauchen besucht ihn manchmal, erzählt Volkart, der mit den ihm anvertrauen Katzen in Obertrubach alt werden will.

Weitere Infos unter www.gnadenhof-fraenkische-schweiz.de oder per Telefon (0 92 41) 75 86

