Heiraten auf der Burg: Das sind die Termine für 2018

NÜRNBERG - Die Kaiserburg, das Fembohaus oder das Tucherschloss: Auch 2018 gibt es wieder die Möglichkeit zur Eheschließung an besonderen Orten. Ein Überblick über die Termine.

Geht's eigentlich schöner? Die Kaiserburg bietet das perfekte Ambiente für eine Traumhochzeit. © Athina Tsimplostefanaki



Im Schürstabhaus bietet das Standesamt an den Freitagen 18. Mai, 29. Juni, 20. Juli, 31. August, und 21. September zwischen 13.30 und 15.30 Uhr je fünf Trauungen an. Die Sondergebühr hierfür beträgt 290 Euro.

Außerdem können Paare aufgrund des schönen Datums am Mittwoch, 18. Juli, und Mittwoch, 8. August, im Fembohaus heiraten. Je fünf Trauungen finden zwischen 13.30 und 15.30 Uhr statt. Die Sondergebühr beträgt ebenfalls 290 Euro.

Zur Reservierung ist eine persönliche Vorsprache an der Kasse des Standesamts im Rathaus, Hauptmarkt 18, 4. Stock, Zimmer 401, nötig. Die Interessenten müssen ihren Ausweis mitbringen und die Sondergebühr entrichten. Bezahlung mit der EC-Karte ist möglich.

Folgende weitere Sondertermine stehen für 2018 noch zur Verfügung: Im Fembohaus finden an den Freitagen 14. September und 12. Oktober je fünf Trauungen zwischen 13.30 und 15.30 Uhr statt — mit einer Sondergebühr von 290 Euro.

Auf der Kaiserburg kann man sich das Jawort geben am Mittwoch, 18. April, am Mittwoch, 9. Mai, sowie an den Freitagen 17. August, 28. September und 5. Oktober, an jeweils fünf Terminen zwischen 13.30 und 15.30 Uhr. Sondergebühr: 290 Euro.

Im Tucherschloss lässt es sich ebenfalls stilvoll heiraten, und zwar an

den Samstagen 24. März, 14. April, 16. Juni, 23. Juni, 30. Juni, 7. Juli, 14. Juli, 21. Juli, 4. August, 8. September, 29. September und 13. Oktober. Vorgesehen sind je acht Trauungen zwischen 9 und 12.30 Uhr. Die Sondergebühr beträgt 350 Euro.

Alle Sondertermine für Eheschließungen finden Sie hier.

