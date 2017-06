Heiße Diskussionen: Plastik-Kärwabaum in Laufamholz

NÜRNBERG - Muss Laufamholz sich bald in Laufamplastik umbenennen? Wenn das Material des Kärwabaumes namensgebend wäre, könnte es bald so weit sein, spottete man auf den beiden anderen Kirchweihen im Osten. Denn in Laufamholz wurde erstmals ein Kunststoffbaum aufgestellt — aus Sicherheitsgründen, wie berichtet.

Premiere in Laufamholz: Erstmals wurde ein geschmückter Kunststoffbaum bei der Kärwa hoch gewuchtet - er war das Thema Nummer eins. © Michael Müller



Dass ihr Baum solche Aufregung auslösen, derart großes Interesse wecken und zu kontroversen Diskussionen führen würde, hätten die Kärwaburschen und -madla aus Laufamholz nicht für möglich gehalten. Die teils sehr emotionalen Reaktionen haben sie absolut überrascht. Trotzdem: "Wir stehen voll und ganz hinter unserem Projekt", sagt Sebastian Leithner, Vorstand der Kärwaburschen und -madla. Dass sie jetzt Tagesgespräch sind, nehmen sie gelassen. Und eines hat sich ganz deutlich gezeigt: Es gibt Befürworter und Gegner.

Die Traditionalisten seien strikt dagegen und würden nur mit dem Kopf schütteln. Doch es gebe Leithner zufolge viele, die ihre Beweggründe nachvollziehen könnten. Denn für Kunststoff hat man sich ganz bewusst entschieden. Aus Sicherheitsgründen. "Wir hatten im vergangenen Jahr eine sehr kritische Situation, die auch leicht in einer Katastrophe hätte enden können", erklärt Leithner. Wie vor nunmehr zwei Jahren im Feuchter Ortsteil Moosbach. Dort war beim Aufstellen des Kärwabaumes eine Frau von demselben erschlagen worden.

"Ein Baum aus Holz wiegt rund drei Tonnen, der aus Kunststoff gerade mal 400 Kilo." Deswegen bräuchte man weniger Menschen, um ihn aufzustellen und die Gefahr des unkontrollierten Umsturzes sei aufgrund des reduzierten Gewichtes minimiert. Schön geschmückt und mit einer echten Spitze versehen, haben die Burschen und Madln das rund 17 Meter hohe und 12.000 Euro teure Stangerl trotzdem.

Langsames Anfreunden

"Für mich war der Plastikbaum erst mal der Horror. Aber jetzt bin ich dabei, mich langsam damit anzufreunden", sagt ein 55-Jähriger aus Laufamholz. Für ihn steht die Sicherheit ebenfalls an erster Stelle. Und die sei in den vergangenen Jahren tatsächlich immer mehr auf der Strecke geblieben. "Während des Aufstellens ist es vorgekommen, dass die Schwalbe zur Seite gelegt und das Handy zum Telefonieren rausgeholt wurde. Das geht gar nicht. Und die Zuschauer bleiben nicht hinter den Absperrbändern. Das ist ein gesellschaftliches Problem." Während der Aktion müsse Disziplin und Konzentration herrschen.

Regnerisches Wetter und wenig Buden sorgten am Mögeldorf Kirchweihplatz für leere Stühle. © Fotos: Michael Müller



Einige der "Freunde der Laufamholzer Kärwaburschen und -madla" haben den Kunststoffbaum längst akzeptiert. "Das ist kein Problem. Sicherheit geht vor", sagt etwa Gerhard Zwanzger. Man müsse schließlich mit der Zeit gehen, heißt es. Momentan würden viele noch darüber lachen. Aber schon bald, da ist man sich sicher, wird es Nachahmer geben.

Dass man in Mögeldorf zu eben diesen Nachahmern gehören könnte, glaubt Lothar Meisinger eher nicht. Der Vorsitzende des örtlichen Sportvereins ist zugleich Kärwa-Papa. Denn die Kärwaburschen und -madla sind eine eigene Abteilung innerhalb des Vereins. "Wir haben selbst ja keinen eigenen richtigen Kärwabaum. Deswegen steht mir Kritik eigentlich nicht zu", sagt Meisinger. Aber der Plastikbaum sei für die Mögeldorfer eher ein Ansporn, doch endlich mal selbst einen Baum aufzustellen — aus Holz.

"Amüsant" finden einige der Kärwaburschen die Idee mit dem Plastikbaum. "Ein echter Baum wäre schöner. Aber das mit der Sicherheit verstehe ich schon", sagt Florian Danner. Auch der Vorstand der Kärwaburschen und -madla, Matthias Assmann, kann die Beweggründe durchaus nachvollziehen. "Letztlich muss es jeder selber wissen. Aber es gibt viele, die es nicht gut finden."

In Mögeldorf hat man aber seit diesem Jahr ein ganz eigenes Problem: Außer dem Festzelt gibt es nur ein Kinderkarussell und eine weitere Bespaßungsbude. Keine Losbude, kein Schießstand, keine Süßigkeitenbude. "Das ist der Anfang vom Ende. Das geht gar nicht", sagt Meisinger und zeigt auf den vom Sportverein improvisierten Süßigkeitenstand, an dem es jetzt zumindest Crêpes und Mandeln zu kaufen gibt. Man habe sich darauf verlassen, dass der Festwirt entsprechende Schausteller für die Kärwa organisiert. Das Ergebnis könne sich nicht sehen lassen. "Im nächsten Jahr muss das wieder anders werden."

Kommandos und Disziplin

Rock-Kärwa war in Zabo angesagt.



Bei der Rock- und Blueskirchweih in Zabo genießt man derweil komplett die ruhige und entspannte Atmosphäre. "Wir sind alle Zabo", sagt Peter Schneider, der sich seit nunmehr 25 Jahren keine Kärwa in seinem Ortsteil entgehen lässt. Nach dem Kunststoffbaum in Laufamholz gefragt, schlägt er die Hände überm Kopf zusammen. "Kultur vorbei", kommentiert er knapp. Und das Argument der Sicherheit will er nicht gelten lassen. Schließlich hat er in jungen Jahren selbst mitgeholfen, Kärwabäume aufzustellen. "Das Wichtigste beim Aufstellen sind die Kommandos und die Disziplin." Außerdem dürfe niemand mitwirken, der schon gut getankt habe. "Sicherheit geht in der Tat vor. Deswegen wird erst gesoffen, wenn der Baum steht."

Udo Fleischmann sieht das ähnlich. Für ihn ist es schlichtweg kein Kärwabaum mehr, wenn der nicht aus Holz ist. "Da geht eine Tradition kaputt. Das ist irre", sagt er und befürchtet, dass bald Kärwabäume made in China durch Franken rollen könnten. "Dann lieber keinen Baum", betont Gabriele Fleischmann. Dass Bierzelt, Baum und Burschen längst nicht mehr in jedem Stadtteil zur Kirchweih präsent sind, bedauert sie sehr und weiß mit Blick auf die Zabo-Kirchweih nur zu gut, dass man mitunter Neues wagen muss. Doch mit dem Einzug eines Plastikbaumes, gehe ein weiteres Stück Tradition verloren, ist Fleischmann überzeugt.

