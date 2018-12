Schon von Weitem hörte man sie am Freitag aus dem Nürnberger Cinecitta: Jubelschreie - und das hat einen guten Grund. Matthias Schweighöfer hatte sich unter die Fanmeute gemischt und fleißig für Selfies posiert, gezwinkert und gegrinst. Danach ging's für die Filmfans in die neue Buddy-Komödie "100 Dinge", natürlich mit Schweighöfer in der Hauptrolle.