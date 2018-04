Der Frühling ist endlich in der Region angekommen - und bringt auch das Volksfest so richtig in Stimmung. Am Mittwochabend lud das Festzelt Papert zu einem besonderen Termin: Lorenz Büffel, Honk, Ina Colada, Isi Glück und Willi Herren brachten die Luft mit ihren Auftritten zum Kochen. Hier kommen die Party-Bilder! © Roland Fengler