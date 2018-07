Helene-Mania in Nürnberg! Zehntausende Fans entern Arena

Schlager-Ikone lockt tausende Fans ins Max-Morlock-Stadion - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Tausende Fans können es kaum noch erwarten - Helene Fischer beglückt sie am Sonntagabend mit allem, was ihre Schlager-Palette zu bieten hat. Wie sehr sich die Fischer-Fans schon vor Beginn auf das Konzert freuen, zeigt unsere Bildergalerie.

Schon lange vor Konzertbeginn trafen die Fans von Helene Fischer am Max-Morlock-Stadion ein - bestückt mit Fanshirts, Transparenten und einer ordentlichen Menge Vorfreude! © Stefan Hippel

Herzklopfen bei den Fans der Schlagermusik: Weltstar Helene Fischer beehrt am Sonntag die Frankenmetropole mit all ihrem Glanz und ihrer Glorie. Die Sängerin, die nicht nur deswegen bei jedermann beliebt ist, weil sie auf der Bühne locker flockig einen Maßkrug ext, gibt eines ihrer Mega-Konzerte im Max-Morlock-Stadion.

Herzklopfen, Vorfreude, Schlager-Manie: Tausende Fans warten am Sonntag vor den Pforten des Max-Morlock-Stadions auf den Konzertbeginn ihres Schlager-Idols. Helene Fischer tritt in Nürnberg auf - und führt ihre Fans hoffentlich "Atemlos durch die Nacht." So vertreiben sich die Konzertbesucher die Zeit bis zum Einlass: