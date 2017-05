Helfer und Spender halten der Tafel die Treue

NÜRNBERG - Die Tafel hat durch den Beschluss, die Arbeit künftig unter dem Dach des Roten Kreuzes (BRK) fortzusetzen, keinerlei Einbußen erlitten. Vor den Ausgabestellen reihen sich Bedürftige geduldig in die Warteschlangen, die Helfer sortieren und schlichten Stapel von Kisten und Kartons und auch die Betriebe, die nicht mehr verkäufliche Ware spenden, haben ihr die Treue gehalten.

Blick in die Ausgabestelle der Nürnberger Tafel in der Ernst-Sachs-Straße 18 (von links): Edeltraud Rager, Brigitte Lischka, Gerhard Kohler („das Gesicht der Tafel“) und Ausgabeleiterin Gerda Schmidt. Foto: dpa



"Es hat keine Unterbrechung gegeben, wir haben genügend Ware, alle Ausgabestellen sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet", versichert Brigitte Lischka, die Geschäftsführerin des BRK-Kreisverbands. "Das sicherzustellen, hatte und hat für uns Vorrang." Pro Ausgabe versorgen sich 600 bis 700 Nürnbergerinnen und Nürnberger mit Lebensmitteln und Haushaltsartikeln, unterm Strich also wöchentlich knapp 3000 - meistens nicht nur sich selbst, sondern auch weitere Angehörige im Haushalt. Insgesamt verfügen aktuell rund 6000 Haushalte über den erforderlichen Tafel-Ausweis.

Dabei gab es durchaus einen Moment der Ungewissheit: Wie viele der an die 140 Helferinnen und Helfer und drei Dutzend Fahrer würden dem neuen Träger vielleicht die kalte Schulter zeigen? Dabei liefen schon vor der Entscheidung Anfang April und seither viele Gespräche, die Vertrauen schaffen und für Klarheit sorgen sollten.

Ein Einziger habe sich verabschiedet, alle anderen packen weiter mit an, allen voran die Teamleitungen, freut sich Edeltraud Rager. Der Leiterin der beiden Nürnberger BRK-Seniorenheime ist nun auch die Verantwortung für den Tafelbetrieb und mittelfristig die Eingliederung in die BRK-Strukturen übertragen worden.

Essen gibt's auch palettenweise

Kurzfristig ist sie immer wieder vor allem gefordert, größere Einzelposten sinnvoll zu verteilen: Wenn beispielsweise gleich mehrere Paletten Tiefkühlpizza abzuholen sind, profitieren davon mehrere Tafeln im Großraum – längst pflegen sie einen schwunghaften Austausch unterschiedlichster Posten. Je unkomplizierter und kooperativer ihnen das gelingt, desto häufiger kommen entsprechende Angebote.

Auf engere Absprachen mit den Nachbartafeln setzt Rager aber beispielsweise auch beim Abholen von Spenden in den Randbezirken der Stadt: Fischbach oder Altenfurt können beispielsweise auch einmal von Abholdiensten aus dem Nürnberger Land angesteuert werden. Mittelfristig wünschen sich die BRK-Verantwortlichen ein Treffen aller Tafeln im Großraum. Und bereits vor dem offiziellen Beschluss zum Wechsel hatten BRK-Leute mit den Tafel-Helfern Verbesserungen bei der Tourplanung erarbeitet.

Nur für das Herzstück der Tafel, das Zentrallager an der Sigmundstraße, wurde eine hauptamtliche Kraft engagiert, die Erfahrung mit Logistik und Lagerhaltung mitbringt. Bei Bedarf stehen aber auch Ehrenamtliche bereit: "Ihr macht doch jetzt auch die Tafel", meldeten sich schon zwei Freiwillige, die bisher Flüchtlinge betreut hatten und jetzt, nach der Auflösung vor allem der großen Sammelunterkunft an der Tillystraße, auch weiter "möglichst unmittelbar im Kontakt mit Menschen" mit anpacken können und wollen.

Kein Hehl macht Lischka daraus, dass sich aus der Überprüfung aller Gegebenheiten auch neue Weichenstellungen ergeben können - und wohl auch werden. Das betrifft vor allem die Ausgabestellen: Die in der Geisseestraße ist beispielsweise nicht barrierefrei, andere vielleicht nicht wirklich wirtschaftlich. Und wegen der Sanierung des Gemeinschaftshauses Langwasser muss dort ohnehin ein Ersatz gefunden werden. Idealerweise eine, in der sich eine Ausgabe auch an Samstagen organisieren lässt.

