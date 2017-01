Hellseherin blickt in die Zukunft der Stadt

Lebenswichtige Fragen, geheimnisvolle Antworten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was bringt die Zukunft? Diese Frage stellen sich viele Menschen zum Jahresbeginn. Weil ihnen Bleigießen aber nicht ausreicht, besuchen sie Wahrsager. Auch „Hexe“ aus der Südstadt ist so eine. Sie sagt ihren Kunden mit Karten die Zukunft voraus. Sie selbst lässt sich kaum in die Karten schauen. Wir haben dennoch nachgefragt, was sie für Nürnberg prophezeit...

Die Wahrsager hatten auch in diesem Jahr wieder schlechte Karten. Ihre Voraussagen hatten dieselbe Trefferquote wie der Zufall. © Archiv/Mark Johnston



Die Wahrsager hatten auch in diesem Jahr wieder schlechte Karten. Ihre Voraussagen hatten dieselbe Trefferquote wie der Zufall. Foto: Archiv/Mark Johnston



Wer die Wohnung – und den Arbeitsplatz – der Wahrsagerin betritt, dem steigt sofort der Geruch von Räucherstäbchen in die Nase. Als würde der Besucher das Irdische verlassen und in eine mystische Parallelwelt eintauchen. Dunkle Tücher hängen von den Wänden, riesige Käfige mit laut kreischenden Vögeln dominieren den Raum. Nur das große Poster mit Nirvana-Sänger Kurt Cobain stört die spirituelle Atmosphäre und holt den Besucher zurück in das Hier und Jetzt. Es ist die – wenn auch etwas klischeehafte – Welt einer Hexe. Der „Hexe“. Unter diesem Spitznamen ist die Kartenlegerin aus der Südstadt bei ihren Freunden bekannt, wie die 47-Jährige erzählt.

Sie sagt mit Kartenlegen die Zukunft voraus. So hat „Hexe“ unter anderem für eine Telefon-Hotline gearbeitet, bei der sie Lebensfragen von Anrufern spirituell beantwortet. Heute gehe sie ihrer Berufung nur noch nach, wenn Freunde sie darum bitten. Eine andere Arbeit habe sie wegen gesundheitlicher Probleme derzeit nicht. „Hexe“ sieht sich selbst als eine Beraterin. Karten geben Antworten auf die Fragen, mit denen die Menschen zu ihr kommen. Meist geht es um Arbeit, Liebe und Familie, die Kundschaft sei bunt gemischt. Um in die Zukunft zu sehen, benutzt sie normale Skat-Karten, weil diese neutraler seien als die gefühlsbehafteten Tarot-Karten.

"Unsichere Leute greifen nach jedem Strohhalm"

„Ich kaufe mir einen Freund“, so schildert Michael Kunkel das Geschäft. Der Diplom-Mathematiker ist Mitglied der „Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften“ – ein bundesweiter Zusammenschluss von selbst ernannten „Skeptikern“, die Wahrsager auf den Prüfstand stellen. „Leute, die unsicher sind oder in einer Lebenskrise stecken, greifen oft nach jedem Strohhalm.“ Ein Wahrsager gebe in einem netten Gespräch Sicherheit, erläutert Kunkel. Das könne schnell in einer einseitigen Abhängigkeit enden, die wiederum auch ins Geld gehen kann. Bis zu drei Euro koste die Minute in einer solchen Hotline, die Hellseher seien angehalten, die Kunden so lange wie möglich am Hörer zu halten. Rechtlich sei die Branche laut Kunkel eine Grauzone. „Hexe“ verlangt für das Gespräch kein Geld.

Und, was bringt die Zukunft nun? „Das liegt im Auge des Betrachters“, erklärt „Hexe“. „Für mich gibt es kein negativ und kein positiv.“ Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Viele ihrer Aussagen sind vage, verschleiert und lassen Spielraum. Oder sind sie einfach nur geheimnisvoll, wie es sich für eine Hellseherin eben gehört?

Das ist typisch, erklärt Michael Kunkel. „Damit kann man nicht völlig falsch liegen und man kann nicht auf etwas festgenagelt werden.“ Der Kunde könne außerdem seine eigene Sichtweise hineininterpretieren.

Für „Hexe“ begann ihre spirituelle Laufbahn schon in der Kindheit. „Es hat für mich schon immer dazugehört, dass ich Dinge weiß, die andere nicht wissen“, sagt sie. Wenn sich ihre Eltern zum Beispiel über ein benachbartes Ehepaar unterhielten, habe sie schon damals einfach gespürt, dass bald eine Scheidung bevorsteht. Und es kam, wie es kommen musste, so „Hexe“: Die Nachbarn trennten sich bald darauf. „Auch wenn das jetzt blöd klingt, aber ich habe die Antworten einfach parat.“

Wie sieht Nürnberg Zukunft aus?

Was ist denn ihre Antwort auf die Frage, was das neue Jahr Nürnberg so bringen wird? „ Nürnberg wird sich nicht sonderlich verändern.“ Doch sie prophezeit, dass sich die Welt innerhalb der nächsten Jahre nicht zum Guten wenden wird. Es herrsche ein Missklang zwischen Mensch, Natur und Tier, so die Hellseherin.

Und was ist mit dem Taubenproblem, wird Nürnberg dieses Problem 2017 wenigstens in den Griff bekommen? „Nein.“ Die Hellseherin wird auf einmal deutlich – man merkt, dass ihr das Tierthema am Herzen liegt: „Es wäre mein größter Wunsch, aber ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde.“ Die Stadtverwaltung versucht seit langem, Tauben und ihre Hinterlassenschaften zu bekämpfen. Ähnlich verhält es sich mit den hiesigen Grünflächen, wie „Hexe“ voraussieht: Auch hier sieht sie schwarz. Mehr Flächen, die zum Verweilen einladen, wären zwar wünschenswert, aber die werde es in naher Zukunft nicht geben. Sieht dann wenigstens die Zukunft des 1. FCN besser aus? „Keine Ahnung.“ Mit Fußball könne sie nichts anfangen.

Hat sie einen Appell an die Nürnberger für 2017? „Mehr Menschenverstand!“ Wenn den wieder mehr Menschen einsetzen würden, wüssten sie von alleine, was richtig oder falsch ist.

„Skeptiker“ Kunkel sieht Prophezeiungen generell kritisch: „Es wird immer das Höchstwahrscheinliche vorausgesagt.“ Natürlich könne das mal stimmen – „aber das ist Zufall.“

Meike Kreil

Mail an die Redaktion