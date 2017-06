Unter der Theodor-Heuss-Brücke kann man noch bis Sonntag in die afrikanische Welt eintauchen. Bei exotischem Essen und einem Minztee darf gerne zu Reggae, Hip Hop und Soul getanzt werden.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juni 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Die Feuerwehr rückte am Freitagabend mit einem Großaufgebot am Nürnberger Hauptbahnhof an. Grund dafür war eine starke Rauchentwicklung im Dach der Osthalle. Die Feuerwehrleute suchten mit Hilfe zweier Drehleitern nach dem Brandherd. Unterstützt wurden sie von Piloten der Bundespolizei, die mithilfe eines Helikopters mit Wärmebildkamera nach dem Brandherd suchte. Die Osthalle wurde von der Polizei komplett gesperrt.