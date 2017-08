Herbstvolksfest lockt mit Hightech, Action und Brauchtum

Am Dutzendteich wird wieder zwei Wochen lang gefeiert - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Die Schausteller am Nürnberger Volks­fest lassen es krachen - in ihren Fahrgeschäften und Zelten sowieso, aber zur Eröffnung auch mit Böllerschützen. Wenn die heute Abend kurz nach 18 Uhr loslegen, hat der Rummelspaß längst begonnen: Ab 14 Uhr ist das Publikum willkommen, um 17 Uhr formiert sich der Festzug.

Die "Rutsch'n" setzt ganz auf weiß-blaues Bayern-Design. © Fotos: Eduard Weigert



Die "Rutsch'n" setzt ganz auf weiß-blaues Bayern-Design. Foto: Fotos: Eduard Weigert



Draußen blicken Ungeheuer finster auf die Vergnügungssüchtigen herab, ein Skelett radelt vorbei, drinnen geht es von einer Dunkelkammer in die andere: Auf der Fahrt durch die "Geisterstadt" schießen furchterregende Wesen aus Ecken und Winkeln hervor, mit Getöse heben sich Grabdeckel und aus Düsen faucht einem ein kalter Hauch ins Gesicht. Ja, es gibt sie noch, die klassische Geisterbahn. Und selbst der katholische Schausteller-Seelsorger kennt da keine Berührungsängste – und steigt ein.

Aber auch Betreiber wie Hermann Fellerhoff kommen heutzutage natürlich nicht ohne Hightech-Gruseleffekte aus. "Wir haben vor ein paar Jahren auf einer Halloween-Messe in den USA kräftig eingekauft und sind mit einem ganzen Seecontainer voll zurückgekommen", erzählt er, "so konnten wir drinnen und draußen vieles erneuern – und es kommt immer wieder etwas hinzu."

Trotzdem verlange er für eine Runde nicht mehr als vor fünf Jahren, beteuert Fellerhoff mit breitem Lächeln. Vier Euro für Erwachsene – der Preis gilt auch für andere sogenannte Belustigungsbetriebe. Und aus dieser Sparte sind diesmal besonders viele erstmals auf dem Platz vertreten: Über Rollen, wacklige Platten und durch ein Glas-Labyrinth geht es etwa bei der Après-Ski-Party – auch wenn es bis zur Brettl-Saison noch etwas dauert.

Vibrierende Gondeln

Auf der Wildwasserbahn rauschen die Besucher zwischen nachempfundenen Totempfählen hindurch.



Auf der Wildwasserbahn rauschen die Besucher zwischen nachempfundenen Totempfählen hindurch.



Den gefühlten Kontrapunkt setzt da die "verrückte Insel" (Crazy Island) mit Aussicht vom "Sky Walk" in zehn Metern Höhe. Oder das von Spuk geplagte Haus ("Haunted Mansion"), das sich der Holländer Johann Hinzen ausgedacht hat. Mit seinen hängenden, vibrierenden und kippenden Gondeln verspricht es, so die Betreiber, ein ungewöhnliches Fahrgefühl. Wie etliche Kollegen, musste Hinzen mit seinen Leuten richtig ranklotzen. Viele hatten gerade erst auf anderen Plätzen abgebaut – und keine Zeit zum Ausspannen.

Geschraubt wurde gestern auch noch am "Hanse-Rad". Das muss als Ersatz für das Riesenrad herhalten, dessen Betreiber aus Personalmangel abgesagt hat. "Lieber ein klein(e)s als keins", versucht Rudi Bergmann, der Zweite Vorsitzende des Schaustellerverbands, die Situation mit Humor zu nehmen und gibt sich gespannt, ob die angekündigte Illumination hält, was die Firma versprochen hat.

Erstmals in Nürnberg zu Gast sind unter den großen Fahrgeschäften die "XXL-Krake", der "Hawaii Swing" und die Achterbahn "Alpen Coaster". Das abwechslungsreiche Begleitprogramm sieht neben den bekannten Familientagen (mittwochs, mit halben Preisen) und drei Feuerwerken unter anderem eine Karibische Nacht als "Fiesta Latina" am Donnerstag, 31. August, sowie zum Familienspaßtag am 3. September erstmals ein "Jugger-Turnier" samt Einsteigerspielen zum Kennenlernen vor.

Alle Infos und Zeiten: www.volksfest-nuernberg.de Auch im Festzelt Papert geht es mit Bands und Künstlern wie Chris Andrews täglich hoch her. Die VAG verstärkt ihr Angebot auf den Linien zum Dokuzentrum und zur Bayernstraße. Kostenlose Oldtimer-Zubringer ab Christuskirche gibt es am 26., 27. und 30. August sowie am 3. und 6. September.

WOLFGANG HEILIG-ACHNECK