Herbstvolksfest: Nervenkitzel mit Monstern und Piraten

Am Freitag beginnt das 17-tägige Nürnberger Herbstvolksfest - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Mit einem langen Festzug und dem offiziellen Bieranstich um 18 Uhr beginnt am Freitag das gut zweiwöchige Treiben auf dem Festplatz an der Kongresshalle. Das Herbstvolksfest dauert bis einschließlich 9. September. Geöffnet ist es am Freitag und Samstag ab 14 Uhr. Die VAG verstärkt ihr Fahrtenangebot auf den Linien 6, 8 und 65 zum Doku-Zentrum.

Die jungen Rollkunstläuferinnen vom 1.FCN geben am Familienspaßtag (2. September) Kostproben ihres Könnens. © Fotos: Hippel



Die jungen Rollkunstläuferinnen vom 1.FCN geben am Familienspaßtag (2. September) Kostproben ihres Könnens. Foto: Fotos: Hippel



Probefahren auch in den ganz großen Karussells - diese Chance ließen sich Leni und ihre Freundin Theresa bei einer Vorbesichtigung gestern nicht entgehen. Als Sprösslinge von Schaustellerfamilien kennen sich die Kinder auf dem Platz bestens aus und genießen das Privileg, überall kostenlos mitfahren zu dürfen. Freilich: Früh übt sich auch hier, wer einmal in diesem Metier Erfolg haben will: "Für das Volksfest im kommenden Jahr haben die beiden Mädels eine richtige Bewerbung eingereicht", berichtet Lorenz Kalb, der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands. "Sie wollen an einem kleinen Stand selbst gemachten Slime verkaufen. Und das dürfen sie unter bestimmten Voraussetzungen auch schon."

Diesmal fehle ihnen noch die Zeit dafür, weil es auf dem Platz einfach zuviel zu entdecken gebe, schoben die Zehn- und Neunjährige selbstbewusst wissen. Was natürlich Wasser ist auf die Mühlen das Schaustellersprechers. Denn der wird nicht müde, all die Attraktionen aufzuzählen, die es nicht zu versäumen gilt. Das Spektrum reicht, wie eh und je, von modernen High-Tech-Geräten wie dem "Black Out" oder der aufpolierten "XXL-Krake" bis zu eher nostalgischen Fahrgeschäften mit Überraschungseffekten wie dem "Super-Hupferl" oder dem guten, alten "Rotor".

Faszination Fliehkraft

In dem Rondell scheinen die "Fahrgäste" dank Fliehkraft an der Wand zu kleben, während sie buchstäblich den Boden unter den Füßen verlieren. Vor rund 70 Jahren in Franken konstruiert, ist er bis heute einzigartig.

Mutige Besucher können sich mit überdimensionalen Figuren ablichten lassen.



Mutige Besucher können sich mit überdimensionalen Figuren ablichten lassen.



Ein deutlicher Schwerpunkt liegt diesmal allerdings bei den sogenannten Laufgeschäften und Geisterbahnen. Alle vier Betriebe, die ihre Nürnberg-Premiere feiern, gehören in diese Kategorie: das "Dschungelcamp", "Freddys Circus", der Geistercoaster "Spuk" und das "Action House". Es gilt, Parcours über wackelnde Treppen, durch sich drehende Röhren oder über Laufbänder, die ständig die Richtung wechseln, zu bewältigen und durch allerhand sonstige Hindernisse.

Im "Action House", das auch noch freien Blick ins Innere gewährt, darf sich jeder nach dem Motto "Einmal zahlen, doppelter Spaß" gleich zweimal foppen und durchrütteln lassen.

Bilderstrecke zum Thema Exklusive Vorschau: Das ist neu beim Nürnberger Herbstvolksfest Das Nürnberger Volksfest hat vor allem für Action liebende Fans wieder einiges in Petto: Von adrenalinreichen Fahrgeschäften wie dem "Breakdance" und der Überschlagsschaukel, bis hin zu Prüfungs- und Showküren des 1. FCN Roll- und Eissport e.V. Wer den Festauftakt lieber ruhiger angehen möchte, kann sich auch in das alt-bewährte Riesenrad begeben und Nürnberg von oben genießen.



Hoch her gehen dürfte es nicht nur an den Wochenenden, sondern besonders auch an den beiden Mittwochen: Jeweils von 13 bis 21 Uhr gelten dann nicht nur an den Fahrgeschäften halbe Preise, sondern auch alle anderen Betriebe müssen mindestens einen Artikel zum halben Preis anbieten – und auch noch auf Plakaten dafür werben.

"All das macht den Erfolg aus", ist sich Kalb sicher. Über die Standards hinaus locken die Schausteller mit einem umfangreichen Rahmenprogramm. Gleich zum Auftakt steigt heute um 22.15 Uhr das erste von drei Feuerwerken. Traditionell breit gefächert ist auch das gastronomische Angebot – wie auch das der Hopfenspezialitäten: Liebhaber können unter 30 verschiedenen Bieren wählen. "Aber wir sind kein Bier-, sondern ein Familienfest und haben für alle Generationen und alle Schichten etwas zu bieten", betont Kalb, "unser Volksfest soll zu aller erst ein Ort der Begegnung sein".

Weitere Infos gibt es unter volksfest-nuernberg.de.

WOLFGANGHEILIG-ACHNECK