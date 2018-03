Heroin für Sex: Dealer soll Jugendliche missbraucht haben

Staatsanwaltschaft wirft 27-Jährigen regen Handel mit harten Drogen vor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 27-Jähriger soll einen regen Handel mit Heroin im Nürnberger Hauptbahnhof betrieben haben. Eine Minderjährige missbrauchte er angeblich - als Gegenleistung für Drogen.

Im März 2017 soll der Angeklagte einer Minderjährigen Heroin verkauft haben. Als Gegenleistung forderte er Sex. © colourbox.de



Im März 2017 soll der Angeklagte einer Minderjährigen Heroin verkauft haben. Als Gegenleistung forderte er Sex. Foto: colourbox.de



Ein Wohlfühlort sieht anders aus - seit Jahren stellt sich die Königstorpassage für Passanten als gefühltes Minenfeld dar, häufig drohen dort lautstarke Streitereien zu Schlägereien zu werden. Und vor dem Hauptportal des Bahnhofs hockt die Szene und konsumiert, dazu sorgen immer wieder Betrunkene oder Leute im Drogenrausch für Tumulte, urinieren an Wände oder übergeben sich.

All dies macht den Hauptbahnhof zum Brennpunkt, den Politik und Polizei 2017 stärker ins Visier nahmen, um den Druck auf die Drogenszene in der Königstorpassage zu erhöhen.

Personen wurden immer häufiger kontrolliert, Platzverweise erteilt, die Szene soll vergrault werden - Leute wie Mehmet G. etwa. Seit 21. Juni 2017 ist der 27-Jährige dort nicht mehr zu finden, als mutmaßlicher Drogendealer wurde er festgenommen, seither sitzt er in U-Haft und muss nun vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth Platz nehmen.

Lukratives Heroin-Geschäft

Unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln wirft ihm die Anklage vor, zwischen Dezember 2016 und Juni 2017 soll er mindestens 790 Gramm Heroin gekauft und weiterverkauft haben – wie lukrativ das Geschäft mit dem Teufelszeug sein kann, wird in der Anklageschrift deutlich: Immer wieder soll sich der Mann bei bisher unbekannt gebliebenen Dealern in Frankfurt/Main, Düsseldorf, Aachen und Berlin Drogen beschafft haben - im November 2011 soll er 85 Gramm Heroin zu einem Grammpreis von 18 Euro besorgt haben, der Einkaufspreis bei anderen Gelegenheiten ist bislang unbekannt.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er den Stoff - abzüglich eines Eigenkonsums von zehn Prozent - gewinnbringend verscherbelte, in einem Hinterhof im Stadtteil St. Johannis beispielsweise 0,2 Gramm für 20 Euro. Im Hauptbahnhof soll er 1050 Plomben, gefüllt mit je 0,166 Gramm Heroin, zum Preis von je 20 Euro weiterverkauft haben.

Lücken in der Ermittlungsakte

Trifft die Anklage zu, nutzte er am 31. März 2017 sogar den Besuch einer Minderjährigen in seiner Wohnung im Stadtteil St. Johannis aus, um der 16-Jährigen drei Plomben mit je 0,48 Gramm Heroin zu geben - im Gegenzug verlangte er von ihr Geschlechtsverkehr. Die Anklage wirft ihm daher auch die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige vor und sexuellen Missbrauch von Jugendlichen.

Der Mann nutzt zu Prozessbeginn sein Recht zu schweigen - er fühle sich in seiner Verteidigung eingeschränkt, lässt er über Anwalt Jochen Kaller erklären. Der Hintergrund: In der dicken Ermittlungsakte fehlen 111 Seiten, es handelt sich ausschließlich um Vernehmungen von Zeugen, der Verteidigung standen sie zur Vorbereitung des Prozesses nicht zur Verfügung. Einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens lehnt die 1. Strafkammer jedoch ab - denn weil jeder Angeklagte bis zu seiner Verurteilung als unschuldig gilt, hat er auch das Recht auf ein möglichst rasch geführtes Verfahren. Um die angemessene Vorbereitung der Verteidigung zu gewährleisten, werden Zeugen auf spätere Termine geladen, fortgesetzt wird das Verfahren in zwei Wochen.

Ulrike Löw E-Mail