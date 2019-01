Heroin im Mund: 21-Jähriger attackiert Polizisten

Polizei konnte Mann erst nach heftiger Rangelei festnehmen - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagnachmittag beobachteten zwei Polizisten am Nürnberger Hauptbahnhof ein Drogengeschäft zwischen zwei Männern. Doch als die Beamten den Dealer anschließend kontrollieren wollten, rastete der 21-Jährige vollkommen aus. Er trat die Polizisten und versuchte sie zu beißen.

In der U-Bahn-Station Hauptbahnhof haben ein Polizist und seine Kollegin am Freitag gegen 16.30 Uhr zwei Männer bei einem Drogendeal beobachtet. Sie hielten den 21-Jährigen, der dem anderen Mann die Drogen verkauft hatte, sofort auf und kontrollierten ihn. Jedoch weigerte der junge Mann sich, die Drogen herauszurücken - er hatte sie in seinem Mund versteckt. Die Polizisten forderten ihn mehrfach auf, das Rauschgift auszuspucken, doch der Mann zeigte sich nicht kooperativ. Im Gegenteil: Als die Polizisten bei der Festnahme unmittelbaren Zwang anwendeten, kam es zu einer heftigen Rangelei. Der 21-Jährige bog dabei der Polizistin den Finger um und trat gegen den Oberschenkel ihres Kollegen. Zudem versuchte er, zuzubeißen.

Schließlich konnten die Polizisten den Mann jedoch überwältigen, fesseln und zur Dienststelle bringen. Dort wurden ein halbes Dutzend Plomben sichergestellt, die der junge Mann in seinem Mund versteckt hatte. In den kleinen Päckchen befand sich laut Polizei Heroin. Die beiden Polizisten blieben trotz der Verletzungen dienstfähig.

Der Beschuldigte wurde zur Prüfung der Haftfrage der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorgeführt. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des tätlichen Angriffs auf und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Auch der "Kunde" des Beschuldigten wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als