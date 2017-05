Herrenloser Koffer sorgt für Bombenalarm in Nürnberg

Polizei rückt am Lorenzer Platz an - Geschäfte vorsorglich evakuiert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein herrenloses Gepäckstück sorgte am Dienstagmittag für Aufregung in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei evakuierte vorsorglich die Geschäfte am Lorenzer Platz und rückte mit einem Bomben-Spürhund an.

Um kurz vor 12 Uhr wurde die Polizei auf den Koffer aufmerksam, der herrenlos am Lorenzer Platz stand. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurden sofort umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen - unter anderem wurden die Geschäfte am Lorenzer Platz vorsorglich evakuiert und gesperrt.

Ein Spezialkommando mit einem Bomben-Spürhund rückte an und untersuchte den Koffer. Da der Spürhund nicht anschlug, öffneten die Beamten den Koffer - und entdeckten nichts. Der Koffer war leer. Entwarnung.

Die Polizei hob die Evakuierung und Sperrung gegen 12.33 Uhr auf. Laut den Beamten bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Menschen am Lorenzer Platz.