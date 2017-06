Herrmann auf Städtetag: Kein Wort zu Vorfällen in Nürnberg

Politiker äußerte sich nicht zu dem Polizeieinsatz am Mittwoch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat auf dem Deutschen Städtetag in Nürnberg die Notwendigkeit guter Integration betont. Auf den Polizeieinsatz vom Vortag in Nürnberg ging der für die Polizei zuständige Ressortchef dabei mit keinem Wort ein.

"In unseren Kommunen lebt die Demokratie", sagte der CSU-Politiker, die Kommunen seien "Liebens- und lebenswerte Heimat". Zuwanderer müssten sich einleben "in unser Land, unsere Gesellschaftsordnung", so Herrmann. Deshalb müsse man "mit aller Kraft das Thema Integration vorantreiben".

Ein zentraler Punkt sei dabei die Integration in den Arbeitsmarkt, da sei Bayern führend.

Herrmann sagte nichts zu den Ausschreitungen bei der geplanten Abschiebung eines 21-jährige Afghanen, der erfolgreich dabei war, sich mit einer Schreinerausbildung in diesen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Alexander Jungkunz