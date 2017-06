Herrmann: "Er hat es drauf ankommen lassen"

NÜRNBERG - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will nicht ausschließen, dass sich ein Fall wie der von Ausschreitungen überschattete Abschiebe-Versuch eines 21-Jährigen in Nürnberg wiederholt. Er übernahm auch die politische Verantwortung für das umstrittene Vorgehen der Polizei.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann übernimmt im Interview Verantwortung für die Eskalation beim Abschiebe-Versuch eines 21-jährigen Afghanen am Mittwoch in Nürnberg. © dpa/Fabian Sommer



Herr Innenminister Herrmann, würden Sie angesichts der Schlagzeilen aus Nürnberg in einem vergleichbaren Fall wieder ähnlich handeln?

Herrmann: Gehandelt hat zunächst einmal die Polizei in Nürnberg. Die hat als erstes versucht, den Mann in seiner Wohnung abzuholen, früh um sechs Uhr. Da war er nicht anzutreffen. Die Polizei entschied dann nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde, in die Schule zu gehen und versuchen, ihn dort abzuholen. So etwas ist die Ausnahme - aber auszuschließen ist es auch in Zukunft nicht. Zum Ablauf: Die Polizei ging nicht zuerst ins Klassenzimmer, sondern zum Schulleiter. Sie bat ihn, den Afghanen aus dem Unterricht zu holen. Das Ganze wurde dann über soziale Netzwerke rasch zum Thema, Schüler entschlossen sich zur Sitzblockade, nachdem der 21-Jährige sich zunächst ohne Probleme in ein Polizeiauto hatte bringen lassen. Dann aber kamen polizeibekannte Leute der linksautonomen Szene dazu, die nicht zur Schule gehören. Die gingen mit Gewalt auf die Polizeibeamten los. Ab da eskalierte die Lage – nicht von den Schülern her. Gegen den Haupträdelsführer wurde nun ja auch Haftbefehl erlassen.

Sie sagen: Sie haben nicht gehandelt. Aber Sie sind als Innenminister doch verantwortlich für den Einsatz?

Herrmann: Ich trage die politische Verantwortung dafür, gar keine Frage.

Und Sie sagen: Eine Wiederholung eines solchen Vorfalls können Sie nicht ausschließen…

Herrmann: Nein, das kann ich nicht. Wenn Gewalttäter aus der linksextremen Szene die Polizei angreifen und damit unseren Rechtsstaat herausfordern, muss die Polizei handeln. Dass die Polizei einen Ausländer zur Durchführung einer Abschiebung, natürlich auf behutsame Weise, aus der Schule abholt, wird auch weiter die Ausnahme bleiben. Polizei und Ausländerbehörden werden alles tun, um eine solche Situation zu vermeiden und das Ganze außerhalb von Schulen ablaufen zu lassen. Das ändert aber mit Verlaub nichts an der Rechtslage: Der junge Mann ist seit langer Zeit verpflichtet, Deutschland zu verlassen. Dem ist er nicht nachgekommen. Er hat es drauf ankommen lassen.

Die Betreuerin des Afghanen stellt die Lage anders dar, auch die Person - da wird er als integrationswillig geschildert, laut Polizeibericht hat man eher den Eindruck, er sei ein Gefährder.

Herrmann: Nein, von Gefährder ist überhaupt nicht die Rede. Wie zu hören ist, erzählte er dem Schulleiter von seiner Flucht mithilfe von Schleusern, denen er 7.000 US-Dollar gezahlt habe. Menschlich habe ich dafür Verständnis - aber das ist genau das Geschäftsmodell krimineller Schleuser, die Menschen ohne Chance auf Asyl ins Land bringen. Das ist eben illegal. Sein Antrag ist geprüft und abgelehnt worden, mehrfach. Dann ist die Rechtslage eindeutig: Er hat Deutschland zu verlassen. Es gibt nicht den geringsten Grund für ein Duldungsrecht. Deswegen ist er kein böser Mensch, er hat sich bemüht, sich zu integrieren, überhaupt keine Frage.

Das Reizwort "Gefährder" war zu hören, als die Polizei von seinen angeblichen Drohungen berichtete, er sei in einem Monat zurück und werde dann Deutsche töten...

Herrmann: Das ist natürlich ein völlig inakzeptables Verhalten auf der Polizeidienststelle, also nicht in der unmittelbaren Eskalation. Wenn er sich entschuldigt, dann nehme ich das zur Kenntnis, trotzdem ist das schon ein ungewöhnlich. Dass einer sich aufregt - alles nachvollziehbar. Aber eine Drohung, andere umzubringen - das ist nicht lustig.

Wie geht es weiter mit ihm? Die Bezirksregierung will, dass er in Abschiebehaft kommt, was das Amtsgericht am Donnerstag abgelehnt hat. Wenn es nach Ihnen geht, soll er nach wie vor abgeschoben werden, oder?

Herrmann: Ja – er hat keinen Flucht- und Asylgrund. Sein Verhalten am Donnerstag diente nicht dazu, ihm nun mehr Willkommen entgegenzubringen.

Am Donnerstagabend vereinbarten Bund und Länder eine Abschiebe-Pause nach Afghanistan. Ein Fehler?

Herrmann: Das Auswärtige Amt bewertet die Sicherheitslage neu. Ich glaube, dass es nach wie vor Regionen in Afghanistan gibt, in denen man einigermaßen sicher leben kann. 2016 gingen rund 3.000 Menschen freiwillig aus Deutschland zurück nach Afghanistan. Das scheint vertretbar zu sein.

Manche sagen, die CSU bzw. der Freistaat Bayern sei auch deshalb so aktiv bei Abschiebungen, um rechts von der CSU keinen Platz zu lassen für die AfD…

Herrmann: Wir haben da keine parteipolitischen Motive. Es geht um klares Handeln des Staates. Wir bieten denjenigen, die ein Recht haben, hier zu bleiben, mehr Integrationsmaßnahmen als alle anderen Bundesländer. Da sind wir Spitze. Umgekehrt machen wir keinen Hehl daraus, dass wir auch bei denen, die nicht hierbleiben dürfen, konsequent handeln. Wenn wir diejenigen nicht abschieben, die kein Recht haben, hierzubleiben, dann ist klar, dass sofort wieder die nächsten 100.000 vor der Tür stehen, weil die‘s dann auch probieren.

Können Sie verstehen, dass die Schüler schockiert waren, die das miterleben mussten in Nürnberg? Dass sie auch fragen, ob der Rechtsstaat da wirklich so handeln muss?

Herrmann: Ich kann verstehen, dass Schüler von so einer Situation emotional überaus betroffen sind, zumal sie die Hintergründe und den Ablauf gar nicht kannten. Wir wollen solche Situationen, wenn es irgend geht, vermeiden. Deshalb muss auch niemand fürchten - hoffe ich -, dass er das sobald wiedererlebt.

Interview: Alexander Jungkunz