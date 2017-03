Herrmann will keinen türkischen Wahlkampf in Bayern

NÜRNBERG - Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schließt nicht aus, dass auch in Bayern türkische Wahlkampfveranstaltungen geplant sind. Er wolle aber genau hinschauen - und einschreiten, wo es nur geht.

Auch in Deutschland waren mehrere Veranstaltungen für die geplante Verfassungsreform geplant. © dpa



Als mögliche Orte für türkische Wahlkampfveranstaltungen nannte er am Montag München und Nürnberg. Termine seien aber bisher nicht bekannt. "Größere Veranstaltungen haben wir bisher nicht feststellen können. Wir beobachten das sehr genau", sagte Herrmann in München. "Wir wollen diesen Wahlkampf in der Türkei nicht in unserem Land."

Auch in Nürnberg läuft der Wahlkampf für das Referendum aber bereits auf Hochtouren. Erst kürzlich trat der AKP-Politiker Taner Yildiz in der Stadt auf. Der ehemalige Minister der Türkei warb in einer Industriehalle in der Gibitzenhofstraße vor etwa 400 Zuhörern für die umstrittene Verfassungsreform.

Kaum Zusammenarbeit mit türkischer Polizei

Dies zeige, wie zweischneidig die doppelte Staatsbürgerschaft sei: Hierzulande werde nun darum geworben, sich an der innertürkischen Meinungsbildung zu beteiligen. Herrmann betonte, dass nicht zum ersten Mal innertürkische Konflikte in Deutschland ausgetragen würden; er erinnerte an den Konflikt zwischen Kurden und Türken.

Angesichts der schwierigen Lage habe sich die Zusammenarbeit mit türkischen Polizeibehörden drastisch reduziert und sei fast auf dem Nullpunkt.

