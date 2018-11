Herzenswunsch erfüllt: Pilot bringt Niklas zum Christkindlesmarkt

Für den 14-Jährigen sind lange Reisen nur schwer zu bewerkstelligen - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Einmal die vielen Buden des Nürnberger Christkindlesmarkts sehen können - diesen Wunsch hatte Niklas aus Nordrhein-Westfalen schon seit langem. Weil der 14-Jährige aber an seinen Rollstuhl gebunden ist, sind lange Reisen nur schwer zu bewerkstelligen. Pilot Lutz Bunnenberg vom Verein Flying Hope hat nun Engel gespielt und den Jungen samt Mutter und Oma nach Nürnberg geflogen.

Pilot Lutz Bunnenberg brachte Mutter Martina, Niklas und Oma Anne zur Christkindlesmarkt-Eröffnung nach Nürnberg. © Airport Nürnberg / Jan Beinßen



Der Verein Hope vermittelt kostenlose Flüge für Kinder, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf Hilfe anderer angewiesen sind. Niklas aus Voerde in Nordrhein-Westfalen ist an seinen Rollstuhl gebunden und bekam nun über den Verein bereits ein vorweihnachtliches Geschenk: Pünktlich zur Eröffnung des Christkindlesmarktes durfte er per Flugzeug nach Nürnberg reisen. Pilot Lutz Bunnenberg fliegt schon seit fünf Jahren ehrenamtlich für den Verein und hat ohne zu Zögern auch den Flug für Niklas übernommen.

Mit der Turboprop-Maschine vom Typ TBM 850 ging es für den 14-Jährigen in die Lüfte - mit an Board waren auch seine Mutter Marina und Oma Anne. Nach 50 Minuten landete die Maschine sicher auf dem Nürnberger Airport, wo die Familie vom General Aviation-Team begrüßt und vom Flieger abgeholt wurde. Auch für Oma Anne ist die Reise zum Christkindlesmarkt ein besonderes Erlebnis: Hier trifft sie nämlich ein weiteres Enkelkind wieder: eines der Rauschgoldengel, die dem Christkind zur Seite stehen. Für das Geschenk von Pilot Bunnenberg bedankte sich Niklas mit hausgemachten Plätzchen.

