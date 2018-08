Herzerwärmend: Nürnberger Junge findet Kuschelhund wieder

NÜRNBERG - Man mag über Facebook denken, was man will — bisweilen ist die Internetplattform doch zu etwas nütze, und sei es nur bei der Suche nach dem Eigentümer eines verlorenen Kuscheltiers. Über eine herzerwärmende Geschichte aus Nürnberg

Kuschelhund gefunden: 1900 Mal wurde der Aufruf auf der Facebook-Seite des Airports geteilt. Foto: Airport Nürnberg



Wer kleine Kinder oder Enkelkinder hat, weiß davon ein Lied zu singen: Ist das Kuscheltier auf unerklärliche Weise verschwunden oder hat sich die Schmusedecke an einen unbekannten Ort verkrümelt, nimmt eine Tragödie bislang ungekannten Ausmaßes seinen Anfang. So mancher Erwachsene weiß dann auch plötzlich wieder etwas mit dem Begriff "Heulboje" anzufangen, obwohl der erwiesenermaßen eher aus dem maritimen Bereich stammt. Obwohl, bei Licht besehen, lassen sich die zahlreich fließenden Tränen dem ja auch zuordnen. Die Trauer über den Verlust eines liebgewonnenen Teddys jedenfalls hindert fast jedes Kind an einem sozialverträglichen Einschlafen und setzt Eltern wie Großeltern oft einer nervlichen Zerreißprobe aus. Erst recht dann, wenn man eigentlich im Kreise der Familie einen unbeschwerten Urlaub genießen möchte.

Kind untröstlich - Eltern ratlos

Der kleine Marwin, seine Mutter und sein Vater mussten diese Erfahrung leider auch machen. Verlor doch der Knirps auf seinem Weg vom Flughafenparkplatz zum Check-in seinen Kuschelhund Maddy. Was muss das für eine Aufregung gewesen sein, als das Malheur - ob schon im Flugzeug oder erst am Ferienort - auffiel! Das Tier: unersetzlich, das Kind: untröstlich, die Eltern: ratlos. Doch die Erlösung ließ nicht lange auf sich warten - dank des Internets.

Wo früher nichts anderes blieb, als auf einen Zufall oder ein Wunder zu hoffen, helfen heute Facebook und Co. - und eine aufmerksame Flughafen-Mitarbeiterin. Katharina Ostertag, die in der Pressestelle des Albrecht Dürer Airports unter anderem für Social Media verantwortlich ist, kam gerade von einem Außentermin, als sie den pelzigen Maddy entdeckte - er war wohl von einem früheren Nutzer des geschotterten Parkplatzes entdeckt und auf ein Mäuerchen gesetzt worden. Ostertag fotografierte das Kuscheltier, brachte es zur Sicherheit in ihr Büro und stellte das Foto kurzerhand mit einem Fahndungsaufruf auf die Facebook-Seite des Flughafens - mit ungeahntem Erfolg.

Ende gut, alles gut

1900 Mal wurde der Beitrag geteilt und erreichte auf diesem Weg rund 90.000 Menschen. Darunter auch Marwins Eltern an ihrem Urlaubsort, die den Plüschhund schmerzlich vermissten. Ende gut, alles gut. Die Flughafen-Mitarbeiter steckten Maddy in ein Paket, legten Buntstifte, ein Kinder-Rätselheft und einen kleinen Playmobil-Dürer dazu und schickten das Ganze an Marwins Heimatadresse. Vater und Mutter revanchierten sich postwendend mit einem Foto, das das glückliche Herrchen wiedervereint mit seinem Hund zeigt. Und auch die Airport-Crew ist mehr als zufrieden mit der großen Anteilnahme, auf die ihre Aktion stieß. Pressesprecher Jan Beinßen dazu: "Es war der bisher wohl erfolgreichste Beitrag unseres Facebook-Auftritts."

Martin Held