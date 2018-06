Heute Finale: Zwei Fränkinnen wollen "Miss Germany"-Thron

Beide Bewerberinnen haben Laufsteg-Erfahrung - sind aber auch etwas nervös - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Zwei Fränkinnen wollen bei der "Miss Deutschland"-Wahl auf den Thron steigen. Ob es einer von beiden gelingt, wird sich heute Abend zeigen. Jeans sind verboten, der Bikini in zumindest einer Runde aber Pflicht.

Scarlet de Mesa und Diana Lisak treten am Samstag beim Finale zur "Miss Germany" an. © PR/Hans-Joachim Winckler



Scarlet de Mesa und Diana Lisak treten am Samstag beim Finale zur "Miss Germany" an. Foto: PR/Hans-Joachim Winckler



Wettbewerb auf High Heels: In Bremen findet heute Abend die Wahl zur "Miss Deutschland" statt. 17 junge Frauen wollen sich dort wieder von ihrer besten Seite zeigen. Mit dabei ist zum einen die amtierende "Miss Franken Classic", Diana Lisak. Die 18-jährige Zirndorferin hat dieses Jahr Abitur gemacht und möchte an der Uni Erlangen Jura studieren. Von Kindesbeinen an tanzt sie Ballett. "Ich bin es gewohnt, vor Zuschauern auf einer Bühne zu stehen", sagt sie. Ihre Nervosität hält sich in Grenzen. "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, aber ich freue mich vor allem darauf", sagt sie. Erfahrungen bei ein paar Modenschauen — zum Beispiel am Nürnberger Stadtstrand — hat sie gesammelt.

"Ich will die Schönste sein"

Ansonsten hat sie sich nicht groß vorbereitet: "Ich bin einfach ich selbst und hab Spaß dabei. Das ist doch das Beste, was man machen kann", findet die 18-Jährige. Eine ihrer Konkurrentinnen, Scarlett de Mesa aus Nürnberg, kennt sie von diversen Veranstaltungen in der fränkischen Szene. Direkt befreundet seien sie zwar nicht. "Aber wir haben ein gutes Verhältnis", sagt Lisak.

Bilderstrecke zum Thema Dessous-Show und mehr: Die Wahl zur "Miss Franken Classic" Sportlich und elegant zugleich präsentierten sich die Teilnehmerinnen zu "Miss Franken Classic" am Freitagabend im Nürnberger Maritim Hotel. 15 bezaubernde Fränkinnen stellten sich der Jury in Abendrobe, Unterwäsche und Sportoutfit. Am Ende holte Diana Lisak aus Zirndorf den begehrten Titel.



"Die Mädels sind alle lieb, aber ich bin natürlich nicht dort, um Freundschaften zu schließen. Es ist immer noch ein Beauty-Contest und man möchte schon die Schönste sein", sagt de Mesa - ein Satz wie aus dem "Germany’s Next Topmodel"-Bilderbuch, wenn es so eines gäbe. Die 24-Jährige ist "Top Model Deutschland 2017" und Büroassistentin. Nebenbei arbeitet sie als Model für eine Agentur. Fitness ist ihr Hobby: Viermal die Woche geht de Mesa ins Studio. Zur Vorbereitung auf die Wahl hat sie noch etwas mehr trainiert und versucht, sich gesünder zu ernähren. Die gebürtige Nürnbergerin mit der philippinischen Mutter und dem marokkanischen Vater hat noch ein zweites Hobby: Reisen. "Ich möchte alles sehen, was es auf der Welt gibt", sagt sie.

Heute Abend wird sie zunächst einmal das Radisson Blu Hotel in Bremen sehen, in dem die Wahl stattfindet. In zwei Durchgängen präsentieren sich die Kandidatinnen: Einmal in einem selbst gewählten, schicken Outfit - Jeans sind verboten - und einmal im Bikini. Außerdem wird mit jeder Kandidatin ein kleines Interview geführt, zu Hobbys oder Zukunftswünschen: "Ich möchte alle Menschen um mich herum glücklich machen", hätte de Mesa da schon einen Satz parat.

Anette Röckl