Heute vor fünf Jahren: Kaufhof am Aufseßplatz schließt

Vor 90 Jahren wurde der Schocken eröffnet - Abriss ist 2018 geplant - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Heute vor fünf Jahren: Die Kaufhof-Filiale am Nürnberger Aufseßplatz schließt endgültig. Der Schocken ist Geschichte - und steht immer noch. Wir haben die historischen Bilder aus dem Archiv geholt und einen Blick auf die neuen Pläne geworfen.

Am 16. Juni 2012 schloss die Kaufhof-Filiale am Nürnberger Aufseßplatz endgültig. Die Immobilieneigentümerin Metro Properties plante, das Gebäude abzureißen, danach sollte an selber Stelle ein Kaufhaus mit zeitgemäßem Konzept entstehen. Doch bevor das geschah, schlug Edeka zu. Ein Blick auf die Geschichte des Hauses.