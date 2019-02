Hi, Frühling! An diesen Orten genießen Nürnberger die Sonne

Plätze im Frühling für Picknick, Grillabende und Sonnenanbeter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Sonne strahlt, die Nürnberger suchen draußen ein schönes Plätzchen zum Entspannen. Auch wenn es noch kühl ist, gibt es viele Parks und Flächen, in denen sich Griller und Picknicker mit den Sonnenanbetern treffen. Ein Überblick!

Ob am Dutzendteich oder in den Pegnitzauen beim Westbad — es gibt viele Orte, wo sich an warmen Tagen die Griller und Picknicker mit den Sonnenanbetern treffen, ja drängeln. Wir dagegen haben Brot, Wein und Käse in unseren Korb gepackt, um damit auf eine alternative Reise zu gehen und völlig subjektiv Station unterm Nürnberger Himmel zu machen.