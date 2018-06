Hier werden "Risikoschüler" fit gemacht

Zehn Jahre Berufsfachschule für Fertigungstechnik - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Dem Handwerk fehlt der Nachwuchs. Dabei haben die jungen Leute oft Chancen und Möglichkeiten, die eine Lehre bietet, gar nicht im Blick. Die NZ stellt in einer Serie über die Beruflichen Schulen in Nürnberg verschiedene Ausbildungsrichtungen vor. Diesmal: die Berufsschule 2 (B2).

Das Arbeiten in der Werkstatt gehört zur Ausbildung an Berufsschule 2. Auch die Schüler der Berufsfachschule für Fertigungstechnik, die nun zehnjähriges Jubiläum feiert, lernen zum Beispiel an der Fräs-Maschine. © Meike Kreil



Das Arbeiten in der Werkstatt gehört zur Ausbildung an Berufsschule 2. Auch die Schüler der Berufsfachschule für Fertigungstechnik, die nun zehnjähriges Jubiläum feiert, lernen zum Beispiel an der Fräs-Maschine. Foto: Meike Kreil



Sie gibt auch denjenigen eine Chance, die keine Ausbildung finden. "Risikoschüler" nennt sie die Wissenschaft. In der Berufsfachschule für Fertigungstechnik sind sie viel mehr als das.

Als die ehemaligen Absolventen den Klassenraum betreten, kommen Erinnerungen hoch. "Die Tische sind ja neu!", ruft einer aufgeregt. Ein anderer zeigt mit dem Finger in die hintere Ecke, während er lacht: "Da hab ich immer gesessen!" Die jungen Männer sind für die Jubiläumsfeier an ihre ehemalige Schule zurückgekehrt. Seit zehn Jahren gibt es den besonderen Zweig – die Berufsfachschule für Fertigungstechnik (BSF) – an der B2 an der Fürther Straße.

Die BSF bietet eine zweijährige schulische Ausbildung, die eine Praxisphase im Betrieb und eine Abschlussprüfung der Industrie- und Handelskammer beinhaltet. Ausbildungsziel ist der Abschluss Maschinen- und Anlagenführer oder Fachkraft für Metalltechnik. Der Unterschied zur dualen Ausbildung: etwas weniger Praxisausbildung und kein Gehalt.

"Mir hat die Schule hier immer sehr gefallen", sagt Cihan, der seinen Abschluss vor sechs Jahren gemacht hat. "Ich habe die voll gefeiert!“ Er lernte unter anderem drehen, fräsen, feilen.

Wieso er sich gerade für diese Schule entschieden hat? Er hatte keine andere Wahl, meint Absolvent Hasan. Um die 40 Bewerbungen habe er nach seinem Quali – dem qualifizierenden Hauptschulabschluss – geschrieben, doch kein Betrieb wollte ihm einen Ausbildungsplatz geben. Vielleicht lag es an der Fünf in Mathe, mutmaßt der 23-Jährige heute. Die Maßnahme an der B2 gibt denjenigen eine Chance, die woanders keine bekommen. Für viele Schüler sei es die letzte Hoffnung, nicht arbeitslos zu werden.

Vor rund zehn Jahren gab es zu wenige Ausbildungsstellen für Hauptschul- Absolventen. So hätten 2006 von 3000 Schulabgängern in Nürnberg gerade mal 360 eine duale Ausbildung gefunden, erklärt Ulrike Horneber, die Leiterin des Amts für berufliche Schulen. Viele Jugendliche durchliefen Warteschleifen, blieben etwa für ein weiteres Jahr auf der Hauptschule. Andere sind bei der Arbeitsagentur gelandet. Eine Gruppe von Lehrern der B2 wollte gegensteuern und den technisch Begabten unter den Hauptschul-Absolventen eine Alternative bieten.

Sie erarbeitete ein Konzept, das sie der Stadtverwaltung vorlegte. Und diese hat laut Horneber Aufgeschlossenheit und Entschlossenheit gezeigt, in dem sie die Maßnahme von Anfang an gefördert hat. „Die BSF war und ist ein guter Plan B für Heranwachsende“, sagt Horneber. 25 Plätze sind pro Schuljahr zu vergeben, für die sich im Durchschnitt etwa 70 junge Menschen bewerben. Die Lehrer legen Wert auf die sogenannten Schlüsselqualifikationen: Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen, Höflichkeit.

"Vielleicht werde ich Professor"

"Wir sind glücklich, dass wir hier gelandet sind", erklärt Cihan. So hätten sie am Ende wenigstens „etwas in der Hand“ gehabt. "Aber es war schon hart." Der 23-Jährige studiert nun Bauingenieurwesen. Was danach kommt? "Vielleicht werde ich Professor", antwortet er mit einem Augenzwinkern.

Auf der Schule herrsche Chancengleichheit, Bildungsbenachteiligte würden gefördert, erklärt Schulleiter Karl Schumann. Deshalb werde sie mit ihrer Maßnahme auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Nürnberger Bildungslandschaft spielen.

Das Angebot richte sich an "Risikoschüler", wie sie Annette Scheunpflug, Lehrstuhlinhaberin Allgemeine Pädagogik der Uni Bamberg, in ihrem Festvortrag nennt. Unter diesen Begriff fallen Jugendliche, die keine deutsche Wurzeln oder Eltern mit wenig Geld haben. "Der Übergang in die Arbeit stellt für sie eine besondere Herausforderung dar." Der Berufsbildungsbericht aus dem Jahr 2013 besagt: "Jeder fünfte Betrieb gibt an, Ausbildungsplätze lieber an deutschstämmige Jugendliche zu vergeben." Der 25-jährige Ruslan, der ebenfalls auf der B2 war und jetzt Medizintechnik studiert, findet es gut, dass hier so viele Nationalitäten aufeinandertreffen. Woanders sei er "der Ausländer" gewesen, hier aber war er einer von vielen. Auch deshalb hätten alle immer zusammengehalten.

Meike Kreil