Hier wohnt Frankentatort-Kommissar Felix Voss

Dreharbeiten in St. Johannis - Zuschauer müssen sich noch gedulden - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Die Dreharbeiten für den neuen Frankentatort "Ich töte niemand" sind in vollem Gange. Am Freitag rückte das Filmteam nun an der Jagdstraße in St. Johannis an. Aus einem bestimmten Grund.

Die Dreharbeiten für den neuen Frankentatort "Ich töte niemand" sind in vollem Gange. Am Freitag rückte das Filmteam nun an der Jagdstraße in St. Johannis an. Foto: Roland Fengler



Hier wird Kommissar Felix Voss (gespielt von Fabian Hinrichs) im Film wohnen. Nicht nur das, es gibt auch eine Einweihungsfeier. Zu Gast: die Ermittlerkollegen Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel), Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid), Sebastian Fleischer (Andreas Schadt) und der von Lokalmatador Matthias Egersdörfer gespielten SPuSi–Leiter Michael Schatz.

In "Ich töte niemand" wird aber nicht nur gefeiert. Das Ermittlerteam hat auch einen Fall zu lösen. Ein Geschwisterpaar Ende 50, beide vor vielen Jahren aus Libyen gekommen, wird brutal erschlagen. Tatort-Fans müssen sich aber gedulden: Die Ausstrahlung ist nicht vor Frühsommer 2018 geplant.

jule