"High Heels Run": Frauen sprinten auf Stilettos durch Antalya

Es geht nicht nur um Eleganz, sondern auch um ein Preisgeld - vor 6 Stunden

ANTALYA/NÜRNBERG - Während Franken friert, herrschen in Nürnbergs Partnerstadt Antalya am "High Heels Run" frühlingshafte Temperaturen. Hier sprinteten Frauen in Stilettos mit hohen Absätzen um die Wette - ein Trick lässt die Schuhe dabei am Fuß kleben.

Der "High Heels Run" in Nürnbergs Partnerstadt Antalya bleibt ein Spektakel: In hochhackigen Stilettos stöckeln Frauen im Lauftempo bei frühlingshaften Temperaturen um die Wette. © Peter Ehler



Der "High Heels Run" in Nürnbergs Partnerstadt Antalya bleibt ein Spektakel schlechthin. An der Türkischen Riviera geht es vor dem Runatolia-Marathon nicht nur um Eleganz, sondern auch um jede Menge Preisgeld, um auf hohen Absätzen beeindruckend flott über 100 Meter an die Ziellinie zu rennen. Die Läuferinnen sprinten in ihren gefährlich anmutenden Stilettos derart schnell, dass selbst eine Starterin in flachen Sportschuhen ihre Mühe hätte, die Konkurrenz in Zaum zu halten. Das störte freilich nicht das türkische Youtube-Phänomen "Fester Abdü", unter lautem Hallo einmal als "Survivor" mitzuwackeln.

Mit Semra Ipek Karaca war diesmal eine junge Läuferin aus Antalya in nur 12,9 Sekunden über die Strecke gerannt. Sie holte sich den Scheck über 2000 Türkische Lira, umgerechnet rund 500 Euro, für die nächste Shoppingtour und einen als Stiletto modellierten Pokal mit Blumen. Die Leistung der jungen Frau, die erstmals in den gefährlich anmutenden High Heels rannte, hatte sichtlich den türkischen YouTuber und Social Media Phänomen "Fester Abdü" auf den Stiefeln gehauen.

Der "Survivor" war für seine hunderttausende Internet-Fans unter großem Hallo wackelig unterwegs und in pinkfarbenen Absatzschuhen und Tennissocken außer Konkurrenz heillos überfordert. Nichtsdestotrotz gab der heimische Medienstar im Ziel gesund angekommen launig spaßige Interviews.

Geheimtrick: Schuhe mit Panzerband festgeklebt

Freilich, ganz ohne Gefahr ist der in der Türkei landesweit verfolgte "High Heels Run" nicht. Dabei war rasch zu erkennen, wer sich schon einmal an einen Lauf mit den hochhackigen Schuhen gewagt hatte. Einsteigerinnen holten sich noch schnell im nahen Einkaufszentrum Terra City Lara einen Satz Stilettos, die ambitionierten Starterinnen "klebten" sich die Schuhe dagegen dick mit Panzerband an die Fesseln, um einigermaßen sicher über die Strecke zu kommen - damit die Angelegenheit nicht allzu wackelig und gefährlich wurde.

Kein Wunder, dass der Ausrichter des Runatolia-Marathons nicht nur sprichwörtlich hohe Maßstäbe für die Teilnehmerinnen setzte. Sie mussten mit Stilettos antreten, deren Absätze mindestens sieben Zentimeter hoch waren und höchstens 1,5 Zentimeter breit sein durften. Selbst im Ziel wurde daher nochmals nachgemessen. Mit 13,25 Sekunden musste sich Sema Pekyilmaz nur knapp geschlagen geben.

Auch Volkslauf und Bambini Run

Dritte wurde wie im Vorjahr Durdu Ekinci in 14,15 Sekunden. Für sie gab es umgerechnet 400 und 250 Euro Preisgeld. Der "High Heels Run" wird am Vortag des Marathons zusammen mit einem Bambini Run und einem Volkslauf veranstaltet. Mit über 10.000 Teilnehmern ist der Marathon in Antalya nach dem Istanbul Marathon mittlerweile die zweitgrößte Laufveranstaltung in der Türkei und heuer ausverkauft.

2006 war der einstige Runtalya in Zusammenarbeit mit Öger Tours organisiert worden und richtete ich vor allem an Läufer aus Deutschland, die den winterlichen Temperaturen entfliehen und einige Tage Ferien in der Türkei verbringen wollten. Unter dem Namen Runatolia wird das Sportwochenende inzwischen erfolgreich weitergeführt. Schließlich führen bei den Strecken über zehn Kilometer, dem Halbmarathon und der klassischen Distanz über 42,195 Kilometer weite Abschnitte durch die Altstadt, vorbei am weltberühmten Hadrianstor und entlang der beeindruckenden Steilküste.

13 Millionen Urlauber erwartet

Die Stadt präsentiert sich bei angenehmen 20 Grad bereits im Blumenkleid. Lediglich die Gipfel des nahen Taurus-Gebirges sind noch schneebedeckt. Nach der Urlauberkrise bereitet sich die mittlerweile mehr als zwei Millionen Einwohner zählende Metropole überall wieder auf die Urlauber vor.

Nach dem Einbruch rechnen die Touristiker in diesem Sommer mit rund 13 Millionen Gästen, die allein in der Region Antalya ihren Urlaub verbringen werden. In der Stadt sind zuletzt Hotels mit weiteren 35.000 Betten errichtet worden. Investitionen in Millionenhöhe werden zudem am sieben Kilometer langen Strand nach Konyaaltı verbaut. Bis zum Sommer entsteht hier ein neuer Boulevard.

Peter Ehler