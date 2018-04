Hightech-Autodiebe schlagen im Nürnberger Norden zu

NÜRNBERG - Bislang Unbekannte haben am Wochenende zwei Fahrzeuge im nördlichen Nürnberger Stadtgebiet entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Das erste Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 20.April, 16 Uhr und Samstag, 21.April, 11.30 Uhr in der Staffelsteiner Straße im Stadtteil Schnepfenreuth entwendet. Der weiße Kleintransporter der Marke Renault, Typ Kangoo, war mit den amtlichen Kennzeichen N-MU 157 versehen. Weiterhin entwendeten bislang unbekannte Täter im annähernd gleichen Zeitraum einen hochwertigen Pkw VW Passat (Farbe silbergrau). Das Auto war in der Schoppershofstraße ordnungsgemäß abgestellt. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen N-HW 754 angebracht. Dieser Pkw war zudem mit dem sogenannten "keyless-go"-System ausgerüstet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Bei Fahrzeugen mit dem so genannten "keyless-go" System erfolgt das Öffnen und Starten des Fahrzeuges kontaktlos über Funkwellen. Die Täter greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in das Fahrzeug und können dies auch starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen. Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang Besitzern von Fahrzeugen, die mit "keyless-go" ausgerüstet sind folgendes:

- Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einer verschlossenen Garage oder auf einem abgesperrten Grundstück.

- Legen Sie die Zündschlüssel nie ungeschützt in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. - Verwenden Sie bei Nichtbenutzung des Fahrzeuges Hüllen oder Behältnisse, um das Funksignal abzuschirmen. So können beispielsweise Schlüsseletuis mit eingebauter Abschirmfolie oder Schlüsseltresore über das Internet oder im Fachhandel erworben werden.

