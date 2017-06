Hilfe für Junkies: Mudra feilt an Plan für Nürnberg

NÜRNBERG - Die Drogenhilfe Mudra lässt nicht locker: Auch wenn bisher alle Anläufe am Veto der Staatsregierung scheiterten, setzt sie sich weiter für die Einrichtung von Drogenkonsumräumen (DKR) ein. Jetzt hat der Sozialverein eine Befragung durchgeführt, um herauszufinden, welche Erfahrungen andere Städte mit DKR machten.

Abhängige sollen die Drogen in einem speziellen Raum unter Aufsicht konsumieren können, fordert die Drogenhilfe Mudra. Foto: dpa



Dazu hat die Mudra alle Träger der im Bundesgebiet bestehenden 23 DKR angeschrieben, 13 haben geantwortet, darunter Einrichtungen aus Hamburg, Berlin oder Saarbrücken. Man wolle aus den Ergebnissen Erkenntnisse darüber gewinnen, wie ein solcher Raum in Nürnberg aussehen könnte, berichten Geschäftsführer Bertram Wehner und Melanie Hofmann, die bei der Mudra das Thema bearbeitet.

Einige Ergebnisse: Die DKR sind alle zentral gelegen, überwiegend in Nähe zur Drogenszene der Städte. Fünf befinden sich in Wohngebieten. Kein DKR steht für sich. "Es gibt zumindest immer noch ein Kontaktcafé, das angebunden ist", sagt Wehner. Es gehe bei den Einrichtungen stets darum, über den medizinisch betreuten Konsum hinaus den Betroffenen weitere Hilfsangebote zu unterbreiten. "Überrascht hat mich, wie viele unterschiedliche Substanzen in den Räumen konsumiert werden", sagt Wehner. Für Nürnberg würde ihm zunächst einmal vorschweben, sich zumindest zu Beginn auf Opiate zu spezialisieren.

Weniger Konsum in der Öffentlichkeit

Der Grund für die Einrichtung der DKR war auch in den anderen Städten der, weshalb trotz des Neins der CSU das Thema auch in Bayern immer wieder aufkommt: die hohe Zahl der Drogentoten (2016 waren es allein 14 in Nürnberg). In den Einrichtungen könne den Klienten sofort geholfen werden, wenn beim Konsum etwas schiefgeht. "Das Risiko der Überdosierung ist aber an sich schon niedriger durch die Betreuung, in der Regel kennen die Mitarbeiter ja ihre Pappenheimer", so Wehner.

Außerdem, so Hofmann, sei für die Betroffenen der Stress nicht so groß, als wenn sie sich den Schuss zum Beispiel in einer öffentlichen Toilette setzen – dadurch sinke ebenfalls die Gefahr. Die von den DKR-Befürwortern stets behauptete Entlastung des öffentlichen Raums wird durch die Untersuchungsergebnisse erhärtet.

Während der Öffnungszeiten (die allerdings oft als nicht ausreichend bezeichnet wurden) gebe es kaum Konsum in der Öffentlichkeit, es liege weniger gebrauchtes Spritzbesteck herum. Zudem sei die Zahl der Drogennotfälle reduziert worden und vorher schwer erreichbare Personen konnten besser unterstützt werden, so die Befragten. Zwei der 13 Einrichtungen gaben sogar an, dass es überhaupt keine Probleme gebe und der DKR sich als Drogenhilfeangebot in der Stadt und bei allen Parteien etabliert habe.

Hilfe nur für Schwerstabhängige

Nicht überall läuft der Betrieb aber so reibungslos: Vier der 13 Standorte verwiesen auf Schwierigkeiten mit den Nachbarn. Eine Szenebildung vor der Einrichtung, die von der CSU stets als Gegenargument angeführt wird, bestätigten zudem sechs der 13 Einrichtungen. Wehner verweist jedoch darauf, dass die Szene nicht von selbst verschwinde – irgendwo treffe sie sich ohnehin.

Die ebenfalls von der CSU befürchtete Schaffung eines "rechtsfreien Raums" habe sich in der Praxis in keiner der 13 Einrichtungen – die älteste, das Abrigado in Hamburg, existiert bereits seit 1994 – als Problem erwiesen. Es gibt ohnehin sehr strenge Zulassungsvoraussetzungen, nur Schwerstabhängige dürfen das Angebot nutzen, Gelegenheitskonsumenten und Minderjährige haben keinen Zutritt. Sechs der 13 Einrichtungen gaben an, Schwierigkeiten im Umgang mit den Ordnungsbehörden zu haben, die anderen lobten teilweise das gute Miteinander.

Wehner und Hofmann wollen nun auf der Basis der Ergebnisse ein Modell für Nürnberg entwickeln und dann einen Zulassungsantrag an das bayerische Gesundheitsministerium stellen. Wehner könnte sich auch einen mobilen DKR vorstellen, der Szenetreffpunkte anfährt. Der Mudra-Chef hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die CSU sich noch bewegen könnte.

