Hilfe in der Not: So arbeitet der Krisendienst Mittelfranken

Zwischen Heiligabend und Neujahr besonders viel zu tun - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Tränen an Heiligabend, Verzweiflung an Silvester: Gerade in der Zeit zwischen den Jahren melden sich viele Menschen in seelischen Notlagen beim Krisendienst Mittelfranken. Die Einrichtung hat deshalb die Hilfe zum Jahresende hin ausgebaut.

Ralf Bohnert ist der Leiter des Krisendienstes. Er gab uns Auskunft über seine Arbeit. © Eduard Weigert



Es soll doch eigentlich so schön sein: Weihnachten wird mit der Familie gemeinsam gefeiert, an Silvester wird mit Freunden durchgemacht. Doch die Wirklichkeit sieht manchmal ganz anders aus: Der Partner ist gewalttätig und misshandelt die Familie, die Sorge um den Arbeitsplatz überschattet die Feiertage, man lebt einsam und ohne Freunde.

Als "Erste-Hilfe-Einrichtung" versteht sich hier der Krisendienst Mittelfranken, der seinen Sitz in Nürnberg hat. Schnell und unbürokratisch - auf Wunsch auch anonym - steht er Menschen in akuten Krisen bei - an jedem Tag im Jahr. Im Bedarfsfall besuchen Mitarbeiter auch die Anrufer daheim.

Gerade zwischen Heiligabend und Neujahr baut die Einrichtung, die vom Bezirk Mittelfranken und der Stadt Nürnberg finanziert wird, ihre Hilfe aus: Denn in dieser Zeit melden sich viele Menschen, die isoliert oder verzweifelt sind. Mit Einsamkeit hätten nicht nur Senioren zu kämpfen, berichtet Leiter Ralf Bohnert: "Es melden sich auch jüngere Menschen zwischen 30 und 40 Jahren, die allein leben und gut mit ihrer Situation umgehen können: Doch gerade Weihnachten und Silvester erleben sie ihre Lage viel stärker."

So sagte mal ein Anrufer, Weihnachten sei für ihn wie ein Besuch beim Zahnarzt. Ein anderer Klient erklärte vor einigen Tagen: "Ich bin froh, wenn die Feiertage wieder herum sind." Mitunter rufen auch Kollegen und Verwandte an, die sich um einen Menschen Sorgen machen. "Wir raten dann, einfach unsere Telefonnummer weiter zu geben: Allein das Wissen, dass man im Notfall einen Ansprechpartner hat, hilft oft weiter."

Der Krisendienst Mittelfranken, Hessestraße 10, 90443 Nürnberg, ist erreichbar unter www.krisendienst-mittelfranken.de und unter Telefon (0911) 4248550.

sme

