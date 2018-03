Hip-Hop-Pop: Zahnärztin aus Nürnberg will Charts stürmen

NÜRNBERG - Sie singt eigentlich schon ihr ganzes Leben lang. Doch jetzt will die Nürnbergerin Ansen richtig Gas geben – und dürfte eine von nur wenigen Musikerinnen mit Doktortitel sein.

Schick, schlau und musikalisch. Dr. Anne Enssle, alias Ansen, will mit ihrem Song "Carpe Diem" die Charts stürmen. © p&p photographie



Wer wissen will, wie unbedingter Wille geht, der sollte mal ein kurzes Gespräch mit Anne Enssle, Spitz- und Künstlername Ansen, führen. "Ich höre erst auf, wenn ich in den Charts bin", sagt die 28-Jährige. Und irgendwie zweifelt man keinen Moment daran, dass sie das auch irgendwann schaffen wird.

Fleiß war noch nie eine der schlechtesten Tugenden in der Musikbranche, auch wenn manch einer denkt, Sex, Drugs und ein bisschen Rock ’n’ Roll reichten aus, um berühmt zu werden. Ehrgeiz und Durchhaltevermögen jedenfalls scheint Anne Enssle mitzubringen.

Und eine gehörige Portion musikalisches Können, nachzuprüfen etwa anhand der Single "Carpe Diem", ein selbst geschriebener und von Fabobeatz aus Erlangen produzierter Hip-Hop-Ohrwurm.

Die Oma ist ihr großes Vorbild

Vor acht Jahren kam Anne Enssle nach Nürnberg, des Studiums wegen. Denn, manchmal sind derlei Klischee-Ratschläge ja besser als man denkt, nach dem Abi (Note 1,3) sollte sie erst mal "was Anständiges" lernen. "Meine Oma war Landärztin und mein großes Vorbild", erzählt Ansen, die sich schließlich für ein Studium der Zahnmedizin entschied. Die Musik sollte erst einmal ganz bewusst Hobby bleiben.

Mittlerweile arbeitet sie als Kieferorthopädin in Nürnberg und hat natürlich auch einen Doktortitel. Darauf könnte man sich bequem ausruhen, zumal Anne Enssle ihren Beruf liebt. Aber jetzt geht es erst richtig los. Und da kommt der jungen Frau das strukturierte Arbeiten, das sie an der Universität gelernt hat, zugute: Im vergangenen Jahr hat sie jeden Tag 50 Mails geschrieben, an Radiosender, Produzenten, Fotografen und so weiter. "Ich glaube, halb Deutschland hat Post von mir bekommen", sagt Ansen lachend. Sie will von der Musik leben können.

Dabei sah es zunächst danach aus, als würde sich Anne Enssle in eine ganz andere Richtung entwickeln: Sie ging auf eine Sportschule und war Springreiterin. Bald war jedoch klar, dass sie gerne und gut singt, klassischer Gesangsunterricht folgte. Als Teenager hatte Ansen dann auch schon den ersten Plattenvertrag in der Tasche und stand mit einem anderen Mädchen als Duo "Buzz Girls" auf der Bühne. Eine Erfahrung, die wichtig war, die sie aber auch gelehrt hat, dass sie ihr eigenes Ding machen will, hinter dem sie zu 100 Prozent stehen kann. Dafür probt und übt die Musikerin jeden Tag, nimmt Klavier- und Gesangsunterricht, schreibt an Songs, hängt sich voll rein: "Ich will mich ständig verbessern". Ihren Stil siedelt sie irgendwo zwischen Pop und Rap an. Auch die Texte sind der Zahnärztin wichtig, sie will durchaus eine Botschaft rüberbringen, die Gefühle ihrer Zuhörer ansprechen: "Hauptsache authentisch", sagt sie.

Ziel ist, in Zusammenarbeit mit weiteren Produzenten noch mehr Singles rauszubringen, die nächste, ein reiner Rap-Track, steht schon in den Startlöchern. "Denn jeder war mal klein, bevor er irgendwann groß war, rennt mit Lichtgeschwindigkeit an die Spitze von Europa", singt Ansen in "Carpe Diem". Wenn das mal keine Ansage ist.

Susanne Helmer