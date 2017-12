Zum Jahrestag der Bombennacht bietet der Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. Führungen durch den Bunker am Hauptbahnhof an. Wir haben uns bereits vorab in den Untergrund gewagt und einen bewegenden Einblick in die Nürnberger Geschichte bekommen. In der Tiefe sind heute noch Küchen, Betten und Toiletten der Schutzsuchenden erhalten. © Roland Fengler