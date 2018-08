Historische Bilder: So war das Nürnberger Volksfest früher

Erst seit 1953 hat sich der Jahrmarkt am Dutzendteich etabliert - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Ab heute herrscht wieder Volksfestfieber am Dutzendteich. Was heute kaum einer mehr weiß: Früher drehten sich die Fahrgeschäfte noch an der Fürther Straße. In unserer historischen Bildergalerie begeben Sie sich auf eine Zeitreise in Schwarz-Weiß.

Bilderstrecke zum Thema Schlangen und Eispaläste: So war das Nürnberger Volksfest früher Da kommt Nostalgie auf: Verschnörkelt dekorierte Buden, ein Mann, der Scherenschnitte fertigt, eine Menschenzentrifuge. Bilder vom Nürnberger Volksfest vor 30, 40, 50 und mehr Jahren lassen dem Betrachter das Herz aufgehen. Nordbayern.de hat die schönsten Motive aus dem Archiv gekramt und sie hier zusammengestellt. Bilder, die eine ganze Epoche erzählen.



bey, egr