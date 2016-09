Hochbegabt sein: So einfach ist das gar nicht

NÜRNBERG - Wer hochbegabt ist, geht nicht unbedingt leichter durchs Leben: Christiane Limmert, eine junge Frau mit einem IQ von 134, ist erst seit kurzem dabei, sich selbst auf die Spur zu kommen.

Christiane Limmert ist hochbegabt und kennt die Tücken eines schlauen Kopfes.



„Manchmal verstehe ich mich selbst nicht. Aber es wird besser.“ „Die dachten wohl, dass ich brunzblöd bin.“

„Ich bau mir grad meine Selbstständigkeit als Hufpflegerin auf“, erzählt Christiane Limmert (Name geändert). Hufpflegerin? "Da schau ich mir die Hufe von Pferden an und bearbeite sie so, dass sie wieder grad sind. Im Endeffekt knips ich den Pferden die Nägel.“

Hufpflegerin ist sicherlich nicht der Beruf, den man mit einer 34-jährigen Frau verbinden würde, die einen Intelligenzquotienten von 134 hat. Studium, Promotion, Habilitation, ja. Aber die handwerklich orientierte Fürsorge für Pferdehufe?! "Ich bin halt praktisch veranlagt“, sagt Limmert in schönstem Fränkisch. "Ich red, wie mer die Waffl g’wachsn is!“ - und fordert auch in dieser Hinsicht auf, mit stereotypen Vorstellungen zu brechen, die beim Thema Hochbegabung reflexhaft aufploppen.

Was indes zutrifft, das belegen Studien: Hochbegabte sind beruflich oft erfolgreich. Doch Limmert schwimmt auch hier nicht mit dem Strom. Ihr Lebensweg ist alles andere als gerade, eher eine lange Suchbewegung. Wenn daher Bekannte sagen, wie gern doch auch sie hochbegabt wären, winkt sie ab. "Ne, das willste nicht wirklich!“

Als Kind, in der Schule, da war Limmert ruhig und introvertiert. Ein Mauerblümchen, wie sie sagt. "Den Unterrichtsstoff hab ich ned wirklich verstanden.“ Die Noten: Durchschnitt, manchmal schlechter. Am Ende fiel sie durch den "Quali“, die Prüfung zum qualifizierenden Hauptschulabschluss. Ihr hoher Intelligenzquotient, von dem sie damals noch nichts wusste, erleichterte ihr die Schule also nicht. "Wie jeder andere, so muss auch ich lernen. Mir fliegt nichts zu.“

Weil sie außerdem eher der "praktische Typ“ ist, fehlte ihr meist der Zugang zum theoretischen Stoff. "Als ich einmal Förderunterricht in Mathe bekam, hab ich es kapiert.“ Nur: Speziellen Förderunterricht, zugeschnitten auf ihr Potenzial, erhielt sie nie. Niemand erkannte, was in ihr steckt. Als sie Jahre später ihren einstigen Grundschullehrer darauf ansprach, meinte er nur, ihm sei an ihr nichts aufgefallen: "Du warst sehr ruhig.“

Diese Ruhe, die sie nach außen trug, täuschte ihr Umfeld nicht nur über ihre intellektuellen Möglichkeiten hinweg. Sie überdeckte auch die innere Not, in der sich Limmert befand: Mitschüler mobbten sie. "Weil ich etwas dicker war.“ Obendrein war ihr damaliges Wesen eines, das Mobber bisweilen herausfordert. Heute tritt sie anders auf, nicht mehr so schüchtern, sondern offener und selbstsicherer.

Mehrere Ausbildungsstellen: Es sei die Hölle gewesen

Die negative Dynamik der Schulzeit setzte sich damals fort. Im Lauf der Jahre probierte Limmert es mit mehreren Ausbildungsstellen, bei denen sie nie so richtig Fuß fasste. Der ersten Firma kehrte sie nach drei Monaten den Rücken – nachdem ihr eine Kollegin eine Backpfeife gegeben hatte. Aber auch im nächsten Betrieb, sie lernte Metzgereifachverkäuferin, "war es die Hölle."

Denn die Kollegen, zumal ihr Chef, legten jene Ruppigkeit an den Tag, die gemeinhin mit jenem Berufsstand verbunden wird. Da andererseits ein hoher IQ oft mit hoher Sensibilität einhergeht, prallten zwei Welten aufeinander. Irgendwann war die Atmosphäre "nicht mehr zu ertragen. Nach einem Jahr bin ich gegangen“.

Ab und an waren es aber auch simple Kommunikationsschwierigkeiten, die zu sozialen Schieflagen führten. "Manchmal, wenn mich ein Kollege was fragte, dachte ich: Was will der jetzt nur von mir? Ich wusste einfach nicht, was ich antworten sollte, weil ich in zu viele Richtungen dachte.“ Und schon schob sich mit dem Missverständnis eine Wand zwischen sie und dem Gegenüber, die mit jeder ähnlichen Situation etwas dicker wurde.

Limmert besuchte schließlich die Hauswirtschaftsschule. Am Ende der Ausbildung meinte ihre Lehrerin augenzwinkernd: "Als sie kam, sagte sie nichts — und jetzt kriegt sie die Klappe nicht mehr zu.“ Was war passiert?

Helmut war passiert. "Dem Helmut, dem habe ich viel zu verdanken.“ Ihr Fahrlehrer nahm für sie damals — ihre Eltern waren ja geschieden — eine Art Vaterrolle ein. Er hatte einen Draht zu ihr und schaffte, was bis dahin keinem gelungen war: sie ein Stück weit aus ihrem Schneckenhaus zu holen. Indem er sie schlicht: verstand.

Ein Erfolg im Privaten, der sich beruflich nicht wiederholen ließ. Limmert arbeitete erst als Beiköchin ("Das pack ich nicht mehr“), dann als Küchenkraft ("Das ging irgendwann auch nicht mehr“). Schließlich Zeitarbeit. "Da bin ich meistens aufgehört worden.“ Erst als sie für eine Gebäudereinigungsfirma tätig wurde, hielt sie es länger aus. "Das funktionierte, weil ich selbstständig arbeiten konnte, oft allein unterwegs war.“

Gehorsamkeit wird zum Problem

Die Zusammenarbeit mit Kollegen, mit Vorgesetzten, führte oft zum Konflikt. Ein Grund sicher auch, wie sie einräumt: "Ich bin manchmal echt schwierig.“ Was das mit ihrer Hochbegabung zu tun hat, wie viel davon ihrer Sozialisation oder charakterlichen Prägung zuzuschreiben, wie viel einfach nur Zufall oder situative Dynamik ist, das ist natürlich ungewiss.

Ein Knackpunkt aber ist sicherlich: Wer flink im Kopf ist, stellt rasch fest, wenn das Gegenüber dies nicht ist. Dumm nur, wenn es sich dabei um den eigenen Vorgesetzten handelt. Limmert gibt zu: "Ich hab, wie viele Hochbegabte, ein Autoritätsproblem. Ich lass mir nicht gern was sagen.“

Mit 28 Jahren versuchte sie es noch einmal mit einer Ausbildung, zur Gärtnerin. Doch "die mobbten mich auch. Die brauchten einen, den sie fertigmachen konnten.“ Sie wechselte den Betrieb. Aber der nächste Niederschlag ließ nicht lange auf sich warten: Multiple Sklerose, Krankenhaus. "Dann konnte ich nicht mehr.“ Sie fiel in eine Depression, Therapie in einer Klinik. "Ich bin zur Arbeitsagentur und hab gesagt: Ich hab die Schnauze voll, ich geh jetzt in Rente.“ Da war sie Anfang 30.

Die Agentur verlangte, dass sie psychologische Tests macht. Auch ein IQ- Test war darunter, davon wusste Limmert nichts. "Die dachten wahrscheinlich, ich bin brunzblöd.“ Das Ergebnis war einerseits nicht überraschend: Das Gutachten empfahl eine selbstständige Tätigkeit; Limmert sollte ihre eigene Chefin werden. Andererseits überraschte es durchaus: hochbegabt.

"Erst war ich total platt. Und dann kam die harte Erkenntnis: Du bist hochbegabt, hast aber nichts erreicht im Leben.“ Wäre ihr Potenzial früher erkannt worden, ihr Weg wäre anders verlaufen. Doch weder Lehrer noch Eltern — ihre Mutter ist Hauswirtschafterin, ihr Vater Industriemeister — hatten derlei in Betracht gezogen.

Nachdem die Hochbegabungsbombe geplatzt war, kommentierte ihre Mutter: "Jetzt wissen wir, Gott sei Dank, was dir fehlt.“ Nur: Das Wissen um ihre Hochbegabung mochte zwar eine mögliche Erklärung für so manche Schwierigkeit in Limmerts Leben bieten. Die Alltagsprobleme aber verschwanden dadurch nicht. So versuchte sie es erneut mit einer Ausbildung, diesmal als Hufschmiedin, und machte ähnliche Erfahrungen wie in früheren Zeiten. Das liegt nicht nur an den anderen, das weiß auch Limmert, die sich weiter selbst eine Aufgabe ist. "Manchmal verstehe ich mich nicht“, sagt sie — und fügt dann an: "Aber es wird besser.“

Sie ist optimistisch, dass sich nun alles fügt. Dass der Beruf der Hufpflegerin der richtige ist. Zumal Pferde, anders als Menschen, "echt sind, authentisch und ehrlich“, wie sie betont. Außerdem hat sie einen Partner gefunden, der "wahnsinnig sensibel“ ist. Ein Mann, der Pferde hat. "Er versteht mich.“

Und dann ist da ja auch noch ihr Hochbegabten-Stammtisch, den ihre Mutter liebevoll-spöttisch "Gscheithaferl-Stammtisch“ nennt. Bei diesen Treffen aber fühlt sich Limmert wohl. „Da bin ich unter meinesgleichen.“ Was sie von den anderen "Gscheithaferln“ (laut "Bayerischem Wörterbuch“ sind das Leute, die vor Klugheit überlaufen) unterscheidet, ist die Bildung. Die meisten sind Akademiker. Limmert aber hat weiterhin kein größeres Interesse an theoretischen Zusammenhängen. Ob sie das Bedürfnis hat, Bildung nachzuholen? "Nicht wirklich“, sagt sie und lacht. Sie ist eben ein praktischer Mensch. Trotz ihrer intellektuellen Hochbegabung. Das muss man erst einmal verstehen.

