Hochkarätige Künstler bei den Nürnberger "Meisterkonzerten"

Von Jansons bis Jansen: Kartenbestellungen sind ab sofort möglich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Spitzenorchester und sein weltberühmter Chefdirigent: Mariss Jansons und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bilden das Highlight im auch ansonsten mit nicht wenigen hochkarätigen Künstlern bestückten Programm der "Meisterkonzerte" der Konzertagentur Hörtnagel für die Saison 2018/19.

Mit dem Auftritt vom Dirigenten Mariss Jansons geht ein Traum von Georg Hörtnagel in Erfüllung. © Hans Punz/APA/dpa



Mit dem Auftritt vom Dirigenten Mariss Jansons geht ein Traum von Georg Hörtnagel in Erfüllung. Foto: Hans Punz/APA/dpa



Mit dabei ist bei diesem Auftritt am 18. Mai 2019 auch noch ein herausragender Liedgestalter: Der Bariton Thomas Hampson interpretiert Kurt Weills "Four Walt Whitman Songs", darüber hinaus erklingen Beethovens 2. Sinfonie und Respighis sinfonische Dichtung "Die Pinien von Rom".

Mit Jansons gehe "ein Traum von Georg Hörtnagel" in Erfüllung, sagte Leander Hotaki gestern bei der Programmvorstellung. Seit 2016 leitet der Geschäftsführer der Freiburger "Albert"-Konzerte zusammen mit Hörtnagels Tochter Beatrice das operative Geschäft der Nürnberger Agentur. Der 91-jährige Impresario Georg Hörtnagel gibt den Meisterkonzerten aber immer noch ihr Gesicht.

Die beginnt die neue Saison der Meistersingerhallenkonzerte mit dem Rotterdam Philharmonic Orchestra unter seinem neuen, aus Israel stammenden Chefdirigenten Lahav Shani und Brahms 4. Sinfonie. Dazu spielt der ebenfalls aus Israel stammende Geiger Pinchas Zukerman Bruchs g-Moll Violinkonzert (23. Oktober).

Violinen und Pianisten

Janine Jansen, die holländische Violin-Koryphäe, kommt mit dem von Daniel Harding geleiteten Swedish Radio Symphony Orchestra nach Nürnberg und wird Sibelius’ d-Moll Violinkonzert interpretieren (21. November).

Ansonsten sind unter den Solisten vor allem die Pianisten stark vertreten. Nikolai Tokarev kommt mit Tschaikowskys 1. Klavierkonzert - und der Russischen Nationalphilharmonie unter Vladimir Spivakov (9. November); der erst 23-jährige Jan Lisiecki hat Rachmaniows 2. Klavierkonzert im Gepäck, begleitet wird er von der Tschechischen Philharmonie unter ihrem neuen Chefdirigenten Semyon Bychkov (7. Februar 2019). Ebenfalls noch keine 30 Jahre alt ist Alice Sara Ott, die mit Griegs a-Moll Klavierkonzert und dessen „Stammorchester“, der Bergen Philharmonic, anreist. Die Norweger legen auch Strauss’ „Don Juan“-Tondichtung und Brahms’ 1. Sinfonie aufs Pult (4. April 2019).

Mozart, Liszt und Schumann

Für ein Klavier-Recital kommt nach längerer Zeit der kroatische Meisterpianist Ivo Pogorelich nach Nürnberg - mit Werken von Mozart, Liszt und Schumann (17. Februar 2019). Ein häufigerer Gast hier ist Hélène Grimaud, die bei ihrem Solo-Auftritt Werke von Chopin, Debussy, Satie, Silvestrov und Rachmaninow spielt (28. Mai 2019). Erstmals bei den Meisterkonzerten vertreten - aber kein Neuling in Nürnberg - ist die Cellistin Sol Gabetta, die sich mit dem Kammerorchester Basel unter Giovanni Antonini das a-Moll Cellokonzert von Schumann vornimmt (3. Dezember). Das Weihnachts-Meisterkonzert bekommt mit der norwegischen Trompeterin Tine Thing Helseth und ihrem tenThing Brass Ensemble eine ziemlich skandinavische Einfärbung (18. Dezember).

Der Windsbacher Knabenchor tritt als ursprünglicher Weihnachtsklassiker bei Hörtnagel nun im dritten Jahr in der Friedenskirche von Johannis auf; statt Bachs "Weihnachtsoratorium" kommt dieses Mal Händels nicht minder berühmter "Messias" zum Zug. In einem weiteren Konzert in der Friedenskirche bieten die Windsbacher ein Weihnachtslieder-Programm. Georg Hörtnagels Klassiker, die "Alpenländische Advents- und Weihnachtsmusik" im Rittersaal auf der Kaiserburg, rundet die gar nicht so ruhige "staade Zeit" ab.

Kartenbestellungen ab sofort möglich: www.konzerte-hoertnagel.de

Thomas Heinold