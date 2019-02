Am Samstagabend tanzten die Besucher des Winterballs der Friedrich-Alexander-Universität und der Nürnberger Hochschulen bis nach Mitternacht in der Meistersingerhalle. Unter den rund 1500 Gästen waren auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mit Ehefrau Gerswid und Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly mit Ehefrau Petra. Showtänze, Tombola und eine Geburtstagstorte begeisterten das Publikum.

Am späten Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr kam es in der Neuwieder Straße im Nürnberger Norden zu einer Kollision zwischen einem Land Rover und einem VW. Die Insassen der Wagen blieben unverletzt, doch die beiden Autos wurden beschädigt. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Abbindung der ausgelaufenen Betriebsstoffe und leitete den verkehr um.

In Tierkostümen gegen prekäre Arbeitsbedingungen in den Spielzeugfabriken vorgehen: Das Nürnberger Bündnis Fair Toys (NBFT) hat am Freitag vor der Messe gegen vor der Messe demonstriert. Deshalb informierten Fuchs, Bär und Löwe über die Schattenseiten der Spielzeugwelt und über die Forderungen des Bündnisses.