Höchst aggressiv: Polizei muss 51-Jährigen sedieren lassen

Mann ließ sich nach massivem Streit nicht mehr beruhigen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - In der Nacht zum Sonntag ist ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Gostenhof eskaliert. Gegenüber einer Polizeistreife zeigte sich ein 51-Jähriger aggressiv – er wurde bei der Festnahme im Gesicht verletzt.

Bewohner des Mehrfamilienhauses riefen gegen 2.45 Uhr die Polizei, als der Streit in einer Wohnung immer massiver wurde. In der Wohnung hielten sich eine betrunkene Frau und ein ebenso alkoholisierter Mann auf, eine Streife der Inspektion West nahm sich der Sache an. Doch der 51-Jährige verhielt sich laut Polizeipressestelle den Beamten gegenüber so aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Der Mann versuchte aber daraufhin, sich mit aller Kraft aus dem Griff der Polizisten zu befreien. Bei dem Gerangel schlug er dann gegen ein Türblatt und verletzte sich im Gesicht.

Verständigt wurde im Verlauf des Einsatzes auch ein Notarzt, der den 51-Jährigen aufgrund seiner Aggression schließlich sedieren musste. Anschließend kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Gegen den 51-Jährigen wird jetzt wegen Widerstandes gegen Vollzugsbeamte ermittelt.

