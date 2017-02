Hoher Besuch: Darum war Joachim Löw in Nürnberg

DFB-Coach ließ sich am Mittwoch in der Noris von Fans ablichten - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Da werden wohl einige Passanten zweimal hingeschaut haben, ob ihre Augen ihnen nicht gerade einen Streich spielen: Niemand Geringeres als Joachim Löw, Trainer der deutschen Fußballnationalelf, war am Mittwochvormittag in Nürnberg unterwegs.

Unser Leser Philip und unsere Leserin Katja haben Bundestrainer Joachim Löw am Hauptbahnhof getroffen. © Privat



Unser Leser Philip und unsere Leserin Katja haben Bundestrainer Joachim Löw am Hauptbahnhof getroffen. Foto: Privat



Ziel seiner Reise war dabei das kicker-Hauptquartier in der Nürnberger Badstraße. Dort gab Joachim Löw ein exklusives Interview, das am kommenden Montag in dem Fußballmagazin erscheinen wird.

Auf der kurzen Strecke vom Bahnhof in die Badstraße und zurück blieb der Bundestrainer nicht unbemerkt. Gleich mehrere Passanten erkannten den 57-Jährigen und baten ihn um ein Selfie. Schließlich läuft man in Nürnberg ja nicht alle Tage einem Promi dieser Größenordnung über den Weg!

Bilderstrecke zum Thema Joachim Löw: Vom Durchschnittsspieler zum Bundestrainer Vom Zweitliga-Rekordtorschützen zum Weltmeister-Trainer: Joachim Löw hat in seiner Profikarriere und als Trainer schon viele Stationen durchlaufen. Seit über zehn Jahren ist er Deutschlands Fußball-Bundestrainer. Klicken Sie sich durch Stationen, Erfolge und Auszeichnungen des Schwarzwälders.



yg

Mail an die Redaktion